Il Club La Vigie Monte-Carlo cambia rotta per il 2024

Dopo l'acquisizione dell'Elsa da parte dello chef Marcel Ravin, il Monte-Carlo Beach continua la sua trasformazione sotto la nuova governance della Società Monte-Carlo dei Bains de Mer e con l'arrivo di René Blino come Direttore Generale.

Per la stagione estiva 2024, il Club La Vigie rinnova il suo menu, con una nuova offerta gastronomica firmata da Pascal Garrigues e, soprattutto, con il ritorno della cena (oltre al pranzo). Per completare l'esperienza, è ora disponibile un servizio di navetta dal porto di Monaco per un arrivo degno della grande Art de Vivre di Monte-Carlo.

Tra cielo e mare, il Club La Vigie Monte-Carlo è la perfetta incarnazione dello stile di vita gentile e dell'eleganza senza tempo della Riviera. Una posizione unica a picco sulle onde, all'estremità della penisola di Monte-Carlo Beach.

Fedeli allo spirito chic e glamour di questo leggendario hotel, il ristorante offre agli ospiti momenti senza tempo sotto il sole di Monaco. Accessibile attraverso un sentiero nella pineta, può essere raggiunto anche in barca grazie al suo pontile privato per una sosta gastronomica durante una giornata di yachting.

Una parentesi esclusiva

In un morbido arredamento bianco e giallo, il solarium è un paradiso per esclusivi pomeriggi di relax. Con morbidi lettini, bollicine, delizie gastronomiche e un discreto sottofondo musicale, gli ospiti possono rilassarsi in tutta tranquillità, godetevi le cabine nascoste tra i pini offrono una privacy indisturbata, ideale per rilassarsi con la famiglia o gli amici.

I sapori del Mediterraneo

Aperto dal pranzo alla cena, il ristorante del Club La Vigie propone la solare cucina mediterranea dello chef Pascal Garrigues. Il pranzo offre una gamma di sapori rinfrescanti, tra cui delizie da condividere, insalate, carni alla griglia e il pescato del giorno.

La sera, la magia del luogo si rivela ancora di più. Indirizzo perfetto per una cena romantica al tramonto, con il mare a perdita d'occhio, il ristorante offre un menu raffinato a base di prodotti eccezionali, in un'atmosfera elegante arricchita dalle note di un trio musicale.

Combinando l'esclusività con un panorama eccezionale, il Club La Vigie Monte-Carlo vi invita a godere dei piaceri dell'estate al ritmo delle onde.

Immerso nel cuore della pineta, classificata come "rifugio LPO", con una vista mozzafiato sul Mediterraneo, il Club La Vigie torna per l'estate con una nuova offerta gastronomica. Lo chef esecutivo del Monte-Carlo Beach Pascal Garrigues si occupa delle cucine del ristorante, con due versioni estive della sua cucina mediterranea.

Il pranzo viene servito sulla terrazza ombreggiata, con lo sciabordio delle onde sullo sfondo, per una perfetta vacanza mediterranea. Il menu estivo prevede verdure di stagione e pesce locale, da gustare alla griglia. Una menzione particolare merita l'aragosta "La Vigie" cucinata in padella.

La sera, l'atmosfera si addolcisce per lasciare spazio a un nuovo tocco di eleganza e romanticismo, per una cena sotto le stelle. Prodotti raffinati sono presenti in un menu più sofisticato. Aragosta alla catalana, trilogia di pesce crudo o tomahawk di manzo Black Angus con salsa al Salmoriglio. Senza dimenticare gli imperdibili dessert, come il "vero" Tiramisù dello chef, dalla cremosità ineguagliabile, la Pavlova in stile Club La Vigie, assolutamente da provare, o il rinfrescante Fruits rouges au litchi rose, firma dello chef. Il tutto accompagnato dalla musica di un trio dal vivo e di un DJ residente, che garantiscono l'atmosfera per tutta la serata.

Un'altra novità per il 2024: un servizio navetta, fornito gratuitamente dalla Monte-Carlo Société des Bains de Mer, vi porterà al Club La Vigie via mare dal porto di Monaco (Port Hercule). Questo servizio è disponibile a un costo aggiuntivo anche da Cap d'Ail, Eze-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer e Saint-Jean-Cap-Ferrat. È il momento di godersi un momento completamente fuori dal tempo, dove regna la calma della natura, a due passi dal Principato di Monaco.