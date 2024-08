Lavori estivi: asilo nido e scuole di Roquebrune-Cap-Martin pronti per il nuovo anno scolastico

Il Comune di Roquebrune Cap-Martin ha investito nel rafforzamento della sicurezza nelle scuole. Il sistema HCall, inizialmente installato dopo gli allarmi del 2015 e 2016, è stato ampliato per includere nuovi elementi di sicurezza. Ora ogni scuola è dotata di BIP di chiamata d'emergenza («pulsante panico») nomadi e fissi su ogni punto nevralgico di ogni scuola e da «sirene intelligenti».



Oltre alle chiamate di soccorso trasmesse simultaneamente alle diverse forze dell'ordine, il nuovo dispositivo ha la particolarità di consegnare in locale messaggi personalizzati con istruzioni chiare. Questo sistema può essere utilizzato per avvisare il personale che un'intrusione è in corso, ma può anche emettere altri messaggi di allarme in caso di rischio di terremoto, tsunami, inondazione, allerta chimica, ecc. Questo dispositivo ha richiesto un investimento di 50.000 €



Altra novità: l'installazione di serrature intelligenti in tutte le scuole e la scuola materna dei Genêts. Questa iniziativa ottimizza la gestione degli accessi riducendo al contempo i costi di sostituzione delle serrature tradizionali.





Attrezzature ecologiche per ridurre l'impronta di carbonio

Per garantire la sostenibilità, la città ha messo in atto diverse attrezzature che non consumano energia o che ne consumano poca. Questi impianti consentono di realizzare notevoli risparmi e allo stesso tempo di affrontare le attuali sfide ambientali. Tra questi dispositivi, troviamo l'installazione di asciugamani ad aria compressa in tutte le scuole. I dispositivi non solo contribuiscono a ridurre l'uso di carta, evitando così sprechi.

Sono stati installati anche degli ombrelloni all'asilo nido di Les Genêts per proteggere i bambini dal sole, permettendo loro di godersi più a lungo gli spazi esterni, anche in periodi di forte calore. Queste strutture, progettate per massimizzare l'ombra, fungono anche da scudo naturale contro il riscaldamento globale senza consumare energia.

In seguito a queste iniziative, la città ha installato pareti vetrate e creato passaggi d'aria tra le lastre del 2o al 5o piano del presepe. Questo sistema favorisce l'estrazione dell'aria calda, migliorando il raffreddamento degli spazi interni e il comfort termico degli occupanti.

Lavori di manutenzione per un comfort ottimale

Durante l'estate, la città ha anche iniziato lavori di manutenzione preventiva in tutte le scuole, che coprono elettricità, idraulica e falegnameria. Alcuni stabilimenti hanno beneficiato di ristrutturazioni specifiche. Nella scuola di Cabbé, la porta principale è stata sostituita e l'ufficio esecutivo riverniciato. Nella scuola materna di La Plage è stato creato un pergolato per le biciclette, offrendo una nuova comodità agli studenti e al personale.

La scuola di Carnolès ha visto, per parte sua, la sua sala polivalente dotata di un nuovo condizionatore d'aria e di una cassetta di ventilazione, che garantisce un migliore comfort termico. La cucina è stata ristrutturata, parte della rete fognaria è stata rifatta e le pareti del cortile dell'asilo sono state ridipinte, offrendo un ambiente più piacevole per i bambini.

Grazie a questi lavori, la città di Roquebrune-Cap-Martin continua il suo impegno per una gestione responsabile delle sue infrastrutture scolastiche. I risparmi ottenuti grazie alle apparecchiature passive e alla manutenzione preventiva consentono non solo di ridurre i costi operativi, ma anche di riallocare queste risorse ad altri progetti per il benessere di tutti.