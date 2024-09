Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di settembre (Foto)

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.





Questo il programma del mese di settembre 2024.

Les incontournables

Visite per scoprire l'essenziale di Nizza in 90 minuti, in compagnia di una guida turistica - Prenotazione obbligatoria al Centre du Patrimoine

Quand Nice invente la Riviera : il giovedì alle 9,30 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75;

Les visites de sitesIn compagnia di una guida e di un conferenziere

Fort du Mont-Alban - Route du fort du Mont-Alban – Da luglio a settembre il mercoledì dalle 9 alle 10 e dalle 11 alle 12 visite libere e alle ore 10 visite guidate. La domenica visite guidate alle 9, 10 e 11.

- 8 avenue Claude-Debussy- Martedì 24 settembre 2024 ore 10. Tour Bellanda – Bellandarium – Montée Lesage, colline du Château - Dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 – Visite guidate il martedì e il giovedì ore 10.

Les vagabondes

La Libération de Nice - Il 28 agosto 1944, in seguito ad un'insurrezione armata decisa dalla Resistenza, Nizza fu liberata. Uno sguardo indietro ai combattimenti dentro e intorno alla Vecchia Nizza che ha permesso di riconquistare la libertà. Appuntamento martedì 3 settembre 2024 in Place Garibaldi 9

- In ricordo di Berthe Morisot a Nizza: i luoghi che amava e che potrebbero aver influenzato la sua arte. Come prolungamento di questo percorso di scoperta, è possibile proseguire, in autonomia, con la visita alla mostra presso il Museo delle Belle Arti. L'incontro è davanti alla Chiesa di Gesù nella Vecchia Nizza Martedì 24 settembre 2024 alle 14,30. Durata: 1h30 (esclusa visita mostra) Nice et Matisse - Ricordando Matisse a Nizza: i luoghi che amava e che potrebbero aver influenzato la sua arte. L'incontro è di fronte all'Hôtel Beau Rivage 24 rue Saint-François-de-Paule. Giovedì 5, 12, 19 e 26 settembre 2024 alle 9,30. Il percorso inizia nel centro della città e termina davanti al Museo Matisse. Il collegamento si effettua con gli autobus della Lignes d’Azur. Il biglietto è a carico dei visitatori. La visita con ingresso al museo: intero 12€, ridotto 6€. Solo visita guidata: intero € 8, ridotto € 3

Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili).