Oggi, 9 ottobre, è il Birra & Pizza Day

Oggi, 9 ottobre, si celebra il Birra & Pizza Day. Lo sapevate? Molto probabilmente no. Giusto per aggiornarvi, il Beer & Pizza Day è nato nel 2016 da un’idea del designer di siti web, Nick Saulino. Amante delle bionde e delle fette di pizza, Nick ha deciso che l’abbinamento meritava un giorno tutto suo. E così è stato.

Presente già dal V millennio in Mesopotamia la birra è una delle bevande più antiche prodotte dall’uomo. Nel Medioevo veniva addirittura preferita all’acqua per la difficoltà nell’assicurarne la purezza e per i suoi valori nutritivi. Oggi le varietà sono tantissime: si dice che in Belgio siano state realizzate oltre 400 birre differenti. L’origine della parola “birra” potrebbe derivare dall’antico tedesco “bior” o “beor”, che a sua volta deriverebbe dal sassone “bere” cioè orzo, oppure dal latino “biber”, che significa bevanda.