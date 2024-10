L'Oktoberfest sbarca venerdì al porto di Nizza

In collaborazione con l'associazione Port To Be Nice, la Città di Nizza organizza, venerdì 25 ottobre 2024 a partire dalle 18:30, la prima edizione di un’imperdibile Oktoberfest a Port Lympia, sull’Esplanade des Douanes.



Un evento gratuito, aperto a tutti, che si ripromette di proporre un’edizione “nizzarda” della tradizionale festa bavarese, organizzata ogni anno a Monaco.





In programma: foods trucks, birre locali, laboratori di trucco, stand di animazione, deambulazioni e danze di ballerini un concerto rock.



Un’opportunità per animare la vita di quartiere riunendo i nizzardi e i turisti in un'atmosfera festosa, posta sotto il segno dell'amicizia franco-tedesca e della cultura europea.