Una novità "made in Nice": le limonate artigianali da collezionare (Foto)

In collaborazione con la Brasserie du Comté, La Maison de l'Artisanat et du Goût de Nice lancia un'esclusiva collezione di limonate artigianali e biologiche, realizzate con limoni biologici di produzione locale e contenute in lattine riciclabili al 100%.



La collezione è disponibile in tre creazioni grafiche originali e dalla forte identità nizzarda:

L'emblema della Costa Azzurra, le Promenades des Anglais

L’orgoglio e cuore pulsante del Vieux Nice, Cours Saleya

La Capelina tradizionale cappello di paglia indossato dalle ragazze nizzarde.





Questa esclusiva collezione è disponibile solo nelle due boutique della Maison de l'Artisanat et du Goût de Nice, situate all'interno del centro commerciale Nicetoile (livello -1) e in Avenue Jean Jaurès 34, a Nizza e nella boutique Brasserie di Saint-Martin Vésubie.





La Maison de l'Artisanat et du Goût de Nice

I negozi ufficiali di La Maison de l'Artisanat et du Goût de Nice sono stati creati per sostenere la produzione agricola e artigianale dell'area metropolitana attraverso tutte le sue azioni, promuovendo così il know-how dei produttori locali.

Le due boutique della Maison de l'Artisanat et du Goût de Nice, situate nel cuore di Nizza, offrono una forte visibilità ai produttori.





La Brasserie du Comté

La Brasserie du Comté, apetrta nel 2012 e situata alle porte del Mercantour a Saint Martin Vésubie (1000 metri sul livello del mare), offre birre prodotte secondo la tradizione dei birrai artigianali: senza colorazione, senza filtrazione e senza pastorizzazione.

Una birra 100% artigianale e 100% biologica prodotta con la favolosa acqua del Mercantour. La Brasserie du Comté produce anche bibite artigianali a basso contenuto di zucchero.