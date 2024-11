Monaco, presentata la seconda edizione dell'Immersive Week nel Principato

Martedì mattina, la stampa monegasca è stata accolta alla Maison du Numérique da Pascal Rouison, Consigliere tecnico responsabile della Delegazione interministeriale incaricata della transizione digitale; Martin Peronnet, Direttore generale di Monaco Telecom e Charles Maricic, Vice Sindaco incaricato del digitale per il lancio della seconda edizione dell'Immersive Week nel Principato di Monaco sul tema «L'Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana».

In programma: conferenze e workshop tenuti da esperti per il grande pubblico, ma anche appuntamenti per le aziende partner.