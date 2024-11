Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, in 5 locali di Monaco l'iniziativa "Mangiare meglio, sprecare meno"

Dal 16 al 24 novembre 2024 si svolgerà la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERD), con il tema «Mangiare meglio, sprecare meno». Questa iniziativa invita i paesi volontari, di cui il Principato di Monaco fa parte, a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione alla gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. In questa occasione, un percorso dei sapori «zero rifiuti» sarà proposto ai visitatori presso il Museo oceanografico di Monaco, mercoledì 20 novembre dalle ore 11.00 alle ore 14.30. Diversi chef del Principato di Monaco proporranno ricette anti-spreco, mettendo in evidenza l'uso completo dei prodotti stagionali.

Le problematiche di riduzione dei rifiuti e di eco-responsabilità portate avanti dalla SERD sono al centro delle preoccupazioni di molti altri attori del Principato di Monaco che apportano il loro sostegno a questa operazione. L'eco-responsabilità si declinerà fino al piatto con 5 stabilimenti monegaschi mobilitati per confezionare ricette eco-responsabili «anti-spreco» e zero scarti:

L'Hotel Hermitage Monte-Carlo - Il Chef Laurent PIOLTI

Le Louis XV - Alain Ducasse all'Hôtel de Paris Monte-Carlo - Il Sous-Chef Mickael VERGÈS

Le Thermes Marins Monte-Carlo - Lo Chef Jean-Laurent BASILE

Le Méridien Beach Plaza - Il Chef Laurent COLIN

Columbus Hotel Monte-Carlo, Curio Collection by Hilton - Il Chef Raffaele PLUCHINO

Un angolo caffè di «PIPA mini coffee shop» sarà allestito anche nella hall d'ingresso e offrirà durante tutta la giornata numerose bevande calde (caffè, espresso, mocaccino, flat white ecc.). Visitatori e collaboratori sono invitati a portare la propria tazza come nel «Bring Your Mug Day». Per i visitatori senza tazza, saranno proposte alternative ecologiche come tazze e cucchiai commestibili.