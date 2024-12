Cannes inaugurato il primo parco per cani

parco per cani Lys

Il sindaco di Cannes ha inaugurato il parco per cani Lys, situato di fronte allo square des Frères Gaudino Joly.

Con una superficie di 400 metri quadrati e accessibile tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30, questo spazio sicuro offre due distinte aree di gioco, prato e stabilizzato, un percorso di agilità e dispone di cestini per la raccolta degli escrementi e di distributori di sacchetti.

La nuova struttura mira a garantire uno spazio agli animali nel cuore della città, lottare meglio contro la sofferenza e preservare la salute pubblica di fronte alla proliferazione di alcune specie invasive.

Così David Lisnard: “Il posto degli animali nella nostra vita e quindi nella città, è fondamentale. Innanzitutto perché è motivo di pienezza individuale e di interazione sociale. Lo vediamo molto bene, ad esempio, con le persone anziane, isolate, non autosufficienti o malate”.

Si tratta di un nuovo spazio riservato ai cani che occupa una superficie totale di 400 metri quadrati.

E’ accessibile tramite due ingressi, tutti i giorni, dalle 8,30 alle 18,30 ed è completamente protetto da 145 metri di recinzione (alta 1,20 m).

All'interno vi sono:

Una passerella e un’altalena per creare un percorso di agilità;

Una fontanella per cani e padroni e una manichetta da giardino per la pulizia delle zampe;

Una parte a prato di 245 metri quadrati e l’altra stabilizzata di 130 metri quadrati che consente di raccogliere più facilmente gli escrementi;

Due distributori di sacchettini e due bidoni della spazzatura;

Tre panchine;

Nove alberi ornamentali.

Come indicato da diversi cartelli posizionati attorno al parco, la regola d'oro per la fruizione di quest'area cani è l’educazione civica di chi li conduce.

I cani devono muoversi sotto la supervisione e la responsabilità del proprietario, l'accesso è vietato ai cani di categoria 1 e 2, gli escrementi devono essere raccolti e gettati negli appositi contenitori e gli animali devono essere in regola con le vaccinazioni.

Per la creazione di questo parco per cani non sono stati rimossi posti auto. I lavori, durati sei settimane, si sono svolti tra l'inizio di settembre e metà di ottobre, hanno richiesto interventi di sterro, muratura, recinzione, semina, irrigazione automatica, copertura del terreno (rivestito e stabilizzato) e l’installazione di arredo urbano.

L'importo complessivo dell'operazione ammonta a 69.910 euro.

