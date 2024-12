Dodici foto raccontano il 2024 di Nizza (Foto)

Abbiamo cercato di raccontare, ogni giorno, la vita che scorre a Nizza ed in Costa Azzurra: fatti diversi, proteste, rivendicazioni, conquiste, momenti di relax, difficoltà contingenti e conquiste insperate.



Come dappertutto! In ogni città, in ogni villaggio la vita scorre e quando si riavvolge il nastro ci si accorge delle sensazioni, dei momenti tristi e di quelli felici che hanno segnato i “nostri” ultimi dodici mesi.



Il 2024 non è stato un anno semplice: guerre, violenza, intolleranza, morti, omofobia, femminicidi, razzismo oltre all’incertezza politica che ha fatto il proprio esordio sulla scena di un Paese che non ne era abituato…l’elenco non ha fine!



Non è stato un anno semplice nemmeno per le donne, alla perenne difesa dei propri diritti, costrette a cercare una via di uscita al fondamentalismo religioso, all’oscurantismo di tante ideologie, all’ignoranza di tanti uomini, alle violenze spesso sfociate in omicidi.



Due i simboli di un anno difficile nonostante le Olimpiadi di Parigi 2024: il “caso Pelicot” e l’incertezza politica.



L’affaire Pelicot si è imposto come il processo dell'anno: dopo innumerevoli udienze, il processo si è concluso con un verdetto di colpevolezza per l'ex marito della vittima e altri 50 imputati. Stupro e violenza nei confronti di una donna resa incapace di intendere e di volere con dei farmaci: la sentenza è stata esemplare, ma la Francia ne è uscita sconvolta.



L’incertezza politica con la sorpresa dei risultati alle Europee, lo shock delle politiche anticipate nel pieno dell’estate, i risultati che hanno consegnato un Paese all’ingovernabilità. Una condizione alla quale i francesi non erano abituati.



Non è nemmeno stato un anno facile per chi crede che il genere umano abbia pari dignità e che il colore della pelle non possa essere una discriminante, perché non lo é.



Un anno di presa di coscienza del disastro che stanno provocando i mutamenti climatici e del danno che l’uomo crea quotidianamente al proprio ambiente, anche se sono tanti gli sciocchi che “negano”, per ideologia o per interesse personale, una realtà che è sotto gli occhi di tutti.



Infine l’inflazione, che rode i salari, toglie certezze, impoverisce le famiglie.



A far da contraltare il turismo che, in Costa Azzurra, è cresciuto ancora con le grandi manifestazioni, le spiagge piene e tanta voglia di stare insieme.



Ma anche un anno che ha consolidato, proprio nel campo del tempo libero, una modifica nei comportamenti e nelle abitudini.



Abbiamo racchiuso il racconto di un anno, a Nizza, in dodici immagini, una per mese: fatti diversi, momenti di vita vissuta, sensazioni.



Il racconto che Montecarlonews propone ci porta per mano attraverso i dodici mesi dell’anno che sta chiudendosi e ci spalanca lo sguardo verso il 2025.



Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

