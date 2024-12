Il prossimo Appuntamento degli assistenti si terrà il 6 febbraio 2025 alle ore 16 nella sala A Fabrica del Parco Princesse Antoinette.

Un momento di scambio che ha come obiettivo quello di informare, accompagnare e riunire gli assistenti familiari che sostengono e assistono regolarmente un parente in perdita di autonomia, indebolito dalla malattia e/o in situazione di handicap, residente a Monaco.

Iscrivitevi ora: seniors@mairie.mc