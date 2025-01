“Notte Nazionale della Solidarietà”, stasera mobilitate 200 persone a Nizza

Questa sera, la Città di Nizza e il suo Centro Comunale di Azione Sociale partecipano, per il quarto anno consecutivo, alla “Notte Nazionale della Solidarietà”.



Un’operazione che consiste nel contare, nello stesso giorno, per ciascuna città partecipante e nelle stesse fasce orarie, il numero delle persone senza dimora.



L'obiettivo è identificare meglio i profili e le esigenze delle persone in situazioni di grande esclusione per adattare più accuratamente le misure di emergenza e sociali.



Stasera, giovedì 23 gennaio 2025, si mobiliteranno 200 persone tra dipendenti del CCAS, partner e volontari, ovvero 26 squadre sparse per la città, con l’obiettivo di completare un questionario rivolto ai senza dimora.



Anche a chi non ha una casa stabile verrà distribuito un opuscolo informativo generale oltre a biscotti, bottiglie d'acqua.



Non si tratterà di fornire soluzioni la sera stessa, anche se sarà l’occasione per segnalare situazioni di emergenza, ma di fare il punto della situazione rendendo possibile un conteggio oggettivo e anonimo delle persone senza dimora.



I questionari verranno poi inviati al CCAS di Nizza per essere analizzati e sintetizzati a livello nazionale.



Alla Notte Nazionale della Solidarietà si svolgerà in collaborazione con la Direzione dipartimentale dell'occupazione, del lavoro e della solidarietà e con le associazioni che operano a beneficio del pubblico interessato: Secours Populaire, Solidarité 06, MIR, ADAM, PAJE, Ordre de Malte, Secours Catholique, Légion de Marie, Armée du Salut, FACE 06, ALC, Café suspendu, Agis06, GALICE, Fondation de Nice, La Mutualité Française, Resto du Cœur, Croix Rouge e la Banque Alimentaire.