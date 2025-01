Premi Oscar: ben otto film presentati a Cannes in lizza

Ben 8 film della selezione ufficiale del Festival di Cannes sono entrati nella rosa dei candidati alla nominations degli Oscar: la manifestazione si terrà a Los Angeles il prossimo 2 marzo 2025.

Sono 17 le categorie interessate per un totale di 31 nomination: l’elenco dei film in lizza è stato reso noto dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

In testa figura Emilia Pérez diretto da Jacques Audiard che ha vinto a Cannes il premio della giuria e quello per la migliore interpretazione di un'attrice con ben 13 nomination: attrice protagonista, attrice non protagonista, fotografia, regia, montaggio, lungometraggio internazionale, trucco e acconciatura, musica (colonna sonora originale), musica (canzone originale) - 2 nomination, miglior film, suono e sceneggiatura (sceneggiatura non originale).

Al secondo posto per numero di nominations (ben sei) figura Anora (palma d’oro a Cannes) diretto da Sean Baker: attore non protagonista, attrice protagonista, regia, montaggio, miglior film e sceneggiatura.

Sul podio anche The substance di Coralie Fargeat, premio per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes con cinque nominations: attrice protagonista, regia, trucco e acconciatura, miglior film e sceneggiatura.

Questi gli altri 5 film entrati nella rosa delle nominations per gli Oscar.

The apprentic e di Ali Abbasi con 2 nominations (Attore protagonista e attore non protagonista);

Flow di Gints Zilbalodis con 2 nominations (Lungometraggio d'animazione e lungometraggio internazionale);

The seed of the sacred fig di Mohammad Rasoulof con una nomination (Lungometraggio internazionale);

The man who could not remain silent di Nebojša Slijepcevic con una nomination (Cortometraggio live action);

The girl with the needle di Magnus Von Horn con una nomination (Lungometraggio internazionale).