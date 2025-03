Sanremo, un 2025 da collezione: tornano le aste di Aste Martini, scopri il programma e come proporre i propri beni (Foto)

La Casa d’Aste Martini, punto di riferimento nel Ponente Ligure per la vendita all’incanto di opere d’arte e beni di pregio, si prepara a una stagione ricca di appuntamenti, a partire dalle prossime aste in programma nelle prossime settimane. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore, la famiglia Martini continua a portare avanti con passione e professionalità un’attività che dal 2004 ha colmato un vuoto nella Riviera di Ponente, diventando un punto di riferimento per collezionisti, appassionati e investitori.

Come detto, il calendario delle aste dei prossimi mesi si preannuncia particolarmente variegato, con eventi dedicati a diversi settori del collezionismo e dell’antiquariato:

DIPINTI DELL’800 E 900 – 17 aprile 2025

Un’asta dedicata alla grande pittura dell’Ottocento e del Novecento, un’opportunità per gli appassionati di aggiudicarsi opere di artisti di prestigio.

VINI DA COLLEZIONE E DISTILLATI – 6 maggio 2025 (web only)

Un evento esclusivamente online, pensato per gli intenditori e i collezionisti di vini e distillati pregiati, con bottiglie rare e d’annata.

ARTE ORIENTALE – 29 maggio 2025

Un’asta che porterà sotto il martelletto pezzi unici provenienti dall’Asia, tra cui ceramiche, sculture, dipinti e oggetti di valore storico e artistico.

TOP LOTS: I LOTTI PIÙ PRESTIGIOSI IN ASTA – 19 giugno 2025

Un evento dedicato ai pezzi più importanti e ambiti: un’occasione imperdibile per i collezionisti alla ricerca di opere di alto livello.

In vista delle prossime aste, Aste Martini invita privati, collezionisti e professionisti a proporre i propri beni per la vendita. È possibile far valutare dipinti antichi e moderni, antiquariato, design, bronzi, ceramiche, argenti, sculture, intere collezioni e arte orientale, con la garanzia di un servizio serio, professionale e completamente gratuito se finalizzato alla vendita.

Il team di esperti della casa d’aste, con un’ampia conoscenza del mercato, effettuerà valutazioni approfondite, fornendo un riscontro entro 24 ore. L’esperienza pluridecennale della famiglia Martini nel settore dell’arte e del collezionismo assicura una consulenza accurata per chiunque voglia vendere pezzi unici o intere collezioni.

Come richiedere una valutazione?

- Inviando foto e descrizione via e-mail all’indirizzo: info@astemartini.it

- Contattando via WhatsApp al numero: +39 328 0971422

Da oltre vent’anni, la Casa d’Aste Martini lavora per valorizzare il patrimonio artistico e culturale, offrendo a collezionisti e appassionati una vetrina privilegiata per l’acquisto e la vendita di opere d’arte e oggetti da collezione. L’obiettivo è non solo quello di garantire un servizio di alta qualità, ma anche di contribuire a diffondere la passione per l’arte e il collezionismo, creando un ponte tra il passato e le nuove generazioni.

Con un calendario così ricco di appuntamenti e l’opportunità di proporre i propri beni per le aste, il 2025 si preannuncia come un anno di grande fermento per il mercato dell’arte e del collezionismo a Sanremo e oltre.