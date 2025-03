Imposte sul reddito 2025: come sapere quanto si dovrà pagare

La campagna 2025 per dichiarare i redditi del 2024 inizia il 10 aprile 2025.

Si può, però, già utilizzare il simulatore dei servizi fiscali per avere un'indicazione dell'importo dell'imposta da pagare.



Occorre presentare la dichiarazione anche se nel 2024 sono stati percepiti redditi molto bassi provenienti dalla locazione di immobili in proprietà.



Sin da ora di può utilizzare il simulatore ufficiale per il calcolo dell’imposta 2025 sui redditi del 2024, in modo da ottenere un'indicazione dell'importo delle tasse da pagare e del reddito fiscale di riferimento.





Il simulatore tiene conto delle nuove fasce di reddito, ognuna delle quali corrisponde a un'aliquota fiscale diversa.



E’ possibile scegliere tra:

Il modello semplificato del simulatore, se si deve dichiarare solo stipendi o pensioni di vecchiaia e se di detraggono detrai le spese più comuni quali assegni alimentari, spese per l'assistenza all'infanzia, donazioni ad associazioni e organizzazioni di interesse generale;



Il modello completo del simulatore, se si devono dichiarare redditi anche da attività commerciali, professionali o agricole, investimenti nei dipartimenti e regioni d'oltremare, deficit globali.



Per accedere al simulatore clicca qui.



Il termine ultimo per trasmettere la dichiarazione dei redditi varia a seconda del dipartimento e del metodo di invio (online o su modulo cartaceo).

I servizi fiscali non hanno ancora comunicato le date di scadenza precise.