Pasqua a caccia di uova! Tutti gli eventi da non perdere sulla Riviera

La magia della Pasqua invade la Riviera con una valanga di uova colorate, indizi misteriosi e attività per tutta la famiglia!

Se siete in cerca di un’idea originale per trascorrere il fine settimana pasquale con i vostri bambini, preparate cestini e spirito d’avventura: abbiamo selezionato per voi le cacce alle uova più simpatiche e curiose in programma da sabato a lunedì.





Nizza

Dal parco alla scacchiera di Tutankhamon. Il Parc Phoenix, una garanzia per le famiglie, propone la sua tradizionale caccia alle uova per tutta la durata del weekend (ingresso da 0 a 5,50 euro). Un’avventura senza orari, perfetta per chi vuole improvvisare.



Per chi ama il mistero, il Théâtre de l’Alphabet (19, rue Delille) trasforma la caccia in un gioco da detective: bambini dai 6 ai 12 anni potranno risolvere enigmi e decifrare messaggi segreti nel suggestivo spettacolo L’échiquier de Toutânkhamon (15 euro, prenotazioni su theatrenice.fr).



Vence

Caccia, fiori e mercatini. A Vence, il divertimento parte sabato nei giardini del parco de la Conque, con cacce ogni mezz’ora per bambini dai 2 ai 10 anni (2 euro, iscrizioni presso la boutique del Museo).



Nel centro storico, da sabato a lunedì (ore 10-17), le piazze del Grand-Jardin si trasformano in un piccolo villaggio di primavera: mercatini artigianali, vivaisti, laboratori creativi, fattoria didattica e food truck per grandi e piccini.



Il gran finale? Lunedì pomeriggio, con una coloratissima sfilata floreale seguita da una battaglia di fiori (ore 14:30).



Saint-Étienne de Tinée

Caccia e merenda. Atmosfera più intima ma altrettanto divertente a Saint-Étienne-de-Tinée, dove domenica alle 16 nei giardini des Peupliers si terrà una dolce caccia alle uova, seguita da una merenda offerta a tutti i partecipanti. Evento gratuito organizzato dal comitato delle feste, perfetto per concludere la giornata in allegria.



Villeneuve Loubet

Lanciare uova è un’arte. Per un Pasqua fuori dagli schemi, fate tappa al Bois des Lutins e al Village des Fous (2559, route de Grasse): qui la caccia si fa acrobatica! Oltre alla tradizionale ricerca, da sabato a lunedì si potrà partecipare a sfide come il lancio delle uova di cioccolato… con una vera catapulta! I parchi sono aperti dalle 10 alle 18 (ingresso da 9,50 euro).



La Gaude

300 uova in libertà: domenica mattina, il giardino della scuola Manon-des-Sources si riempie di entusiasmo: bambini dai 3 agli 11 anni andranno alla ricerca di oltre 300 uova nascoste tra alberi e cespugli, dalle 10 fino alle 13. A contorno, animazioni gratuite con giochi gonfiabili, laboratori creativi e tanti animali della fattoria.



Consiglio dell’uovo esperto: portate con voi un cestino, scarpe comode e una buona dose di curiosità. E preparatevi a scovare le uova più golose della Costa Azzurra!

E...non dimenticate l'ombrello...