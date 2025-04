Le Stelle della Musica Classica tornano a Biot: al via la 42ª edizione delle Heures Musicales

Torna ad Antibes il Festival delle Heures Musicales: la 42ª edizione dal 16 maggio al 18 giugno 2025



Il comune di Biot, nel cuore delle Alpi Marittime, si prepara ad accogliere la 42ª edizione del Festival delle Heures Musicales, uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione.

Dal 16 maggio al 18 giugno 2025, il festival tornerà a far risuonare le sue note nel sud della Francia, portando sul palco artisti di fama internazionale e giovani promesse della scena classica.





Nato 41 anni fa grazie alla passione e alla visione di Liliane Valsecchi, il festival è organizzato dall’associazione Heures Musicales de Biot, sotto l’egida del Comune di Biot e con il sostegno del Consiglio Dipartimentale.

Anno dopo anno, si è affermato come un evento culturale imperdibile per gli amanti della musica da camera e del grande repertorio classico.



Il programma del 2025 propone quattro serate di altissimo livello, che vedranno protagonisti sia artisti che hanno già illuminato le precedenti edizioni, sia nuovi interpreti desiderosi di unirsi a questa “festa della musica”.



Tra i nomi in cartellone spiccano Mao Fujita, Renaud Capuçon, Nelson Goerner, e Gautier Capuçon, insieme a talenti emergenti come i fratelli Luka e Léo Ispir, vincitori della Fondazione Gautier Capuçon.



Il programma completo

Venerdì 16 maggio – ore 21:00

Mao Fujita, recital di pianoforte - Programma: Scriabin, Mozart, Beethoven

Lunedì 9 giugno – ore 21:00

Renaud Capuçon (violino), Paul Zientara (viola), Julia Hagen (violoncello), Guillaume Bellom (pianoforte) - Programma: Mozart, Mahler, R. Strauss

Giovedì 12 giugno – ore 21:00

Nelson Goerner, recital di pianoforte - Programma: Beethoven, Brahms, Rachmaninov, Schumann

Mercoledì 18 giugno – ore 21:00

Luka Ispir (violino) e Léo Ispir (violoncello) - Programma: Mozart, Ravel

Gautier Capuçon (violoncello) e Jérôme Ducros (pianoforte) - Programma: Schumann, Brahms, Rachmaninov

Per motivi di sicurezza e limitata capienza delle sale, è necessaria la prenotazione.

Durante le serate di concerto sarà attivo un servizio navetta gratuito dal parcheggio della Fontanette.