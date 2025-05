Sanremo in Moto: Kawasaki e Imperia Moto ti aspettano in Piazza Colombo per un Demo Tour indimenticabile!

Sabato 24 Maggio, preparati a vivere un'emozione su due ruote nel cuore di Sanremo! Kawasaki, il prestigioso marchio giapponese, ha scelto Imperia Moto, il suo concessionario ufficiale, come tappa esclusiva nel Ponente Ligure per il suo attesissimo DEMO TOUR nazionale.La splendida cornice di Piazza Colombo si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per gli appassionati delle due ruote. Dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00, avrai l'opportunità unica di provare un'ampia gamma di nuovissimi modelli Kawasaki.

Un'occasione imperdibile per sentire l'adrenalina, testare le performance e scoprire la tecnologia all'avanguardia che contraddistingue le leggendarie motociclette Kawasaki.

Partecipare è semplicissimo! Ti basterà presentarti negli orari indicati in Piazza Colombo con la tua patente di guida in corso di validità e potrai salire in sella ai modelli che più ti incuriosiscono.

Non perdere questa straordinaria opportunità!

Per maggiori informazioni, visita il Sito

Se desideri assicurarti la tua prova, puoi effettuare la preiscrizione (QUI)

Kawasaki e Imperia Moto ti aspettano per un sabato all'insegna della passione e dell'emozione su due ruote!