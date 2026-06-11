Consiglio d’Europa, Isabelle Berro-Amadeï alla Conferenza sulla parità di genere: focus sul ruolo delle donne nella costruzione della pace

Il 9 giugno 2026 Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione del Principato di Monaco, ha partecipato alla Conferenza annuale della Commissione per l’uguaglianza di genere del Consiglio d’Europa, dedicata al ruolo delle donne nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace.

Nel corso del suo intervento, Berro-Amadeï ha sottolineato come la piena partecipazione delle donne rappresenti una condizione essenziale per la costruzione di una pace giusta e duratura e di società inclusive.

La Conferenza rientra tra i principali appuntamenti della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nell’ambito della priorità tematica dedicata alla protezione delle donne.

La missione ha inoltre consentito al Consigliere di Governo-Ministro di intervenire davanti al Comitato dei Ministri nella sua formazione Diritti dell’Uomo, occasione nella quale ha riaffermato l’importanza dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La giornata si è infine conclusa con un incontro bilaterale tra Isabelle Berro-Amadeï e il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.