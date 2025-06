Pieve di Teco, il 14 e il 15 giugno weekend medievale: il programma ricco di eventi imperdibili (foto)

Appuntamento da non perdere, sabato 14 e domenica 15 giugno, a Pieve di Teco con 'Ritorno al Medioevo'. Si inizia al chiostro degli Agostiniani, a partire dalle ore 20, con la 'cena medievale' dove si svolgerà anche lo spettacolo di duelli di spade Presenti poi, falconieri, Milfo lo buffon giullare, danzatrici e giochi di fuoco e momenti di teatro gotico.

Domenica 15 giugno invece, si inizia alle 9 del mattino con l'apertura del mercatino e gli stand gastronomici in corso Ponzoni. Alle 11,30 invece prevista la sfilata in vestiti dell'epoca, sempre lungo corso Ponzoni, dove saranno presenti il gruppo storico di Millesimo 'La Fenice del Vasto', i falconieri 'Il mondo delle Ali', Milfo Lo Buffon, il gruppo storico di Calizzano, il gruppo storico di Pieve di Teco, insieme ai “Merli di Acciaio“ di Albenga e numerosi figuranti.

L'appuntamento con la sfilata in corteo storico si rinnova alle 16, in corso Ponzoni. Alle 17 previsto 'Il mondo delle Ali' con didattica e lo spettacolare volo dei rapaci.

Per tutto il giorno infine, lungo le vie e le piazze ci sarà didattica itinerante dei Falconieri, didattica sulle armi medievali, duelli di spade, produzione delle cotte a cura del gruppo storico di Millesimo 'La Fenice di Vasto'. Grandi e piccini saranno intrattenuti dal giullare Milfo; previsti giochi medievali per tutte le età. In piazza Cavour sarà presente l'associazione 'Amici del cavallo' che proporrà didattica e battesimo della sella.

L'evento, che gode del patrocinio del comune di Pieve di Teco, è organizzato dall'associazione Md International. Per info e prenotazioni contattare il 338/8299240 (Wolfango), 389/5142805 (Ivan) oppure ci si può rivolgere al laboratorio di Tania Viani in corso Ponzoni.