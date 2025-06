L'Impromptu de Versailles: Molière rivive sul palco di Fort Antoine a Monaco

Il 12 giugno, Monaco celebra il grande teatro francese con una rappresentazione speciale de L'Impromptu de Versailles al Fort Antoine, organizzata dall'Académie Rainier III in collaborazione con la compagnia Le Cercle Molière.

L'evento vedrà la partecipazione degli studenti del dipartimento di Musique Ancienne, dell’Orchestre à cordes Junior e di alcuni allievi di percussioni, che accompagneranno la performance teatrale sotto la direzione di Stéphane Comby e la coreografia di Marie-Pierre Genovese.

Questa commedia di Molière racconta la frenetica preparazione di una pièce destinata al Re, dove l’agitazione per i ruoli non ancora imparati crea un vortice di tensioni e situazioni esilaranti. L'ingresso è gratuito su prenotazione, offrendo a tutti l'opportunità di immergersi nel mondo del teatro classico. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della scena teatrale europea.