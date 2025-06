Le Vele Alassio, un weekend tra solidarietà, divertimento e musica d'avanguardia!

Questa settimana Le Vele Alassio è orgogliosa di presentare tre eventi imperdibili.



Venerdì 13 giugno Le Vele Alassio, in collaborazione con la Onlus Wall of Dolls, ospiterà l'evento benefico "La Bellezza della Rinascita", una serata speciale dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Un'occasione importante in cui la proprietà del Club ribadirà il proprio impegno sociale, trasformando una serata di spettacolo in un momento di riflessione e solidarietà, aperto a tutte le generazioni.



L'evento avrà inizio alle ore 20:00 presso Le Vele Alassio, con la straordinaria partecipazione della showgirl Jo Squillo, fondatrice e madrina del progetto Wall of Dolls, insieme a Francesca Carollo e Giusi Versace.



Nel corso della serata si terrà una cena a buffet di beneficenza, a cura del Ristorante Scola di Castelbianco, arricchita da performance artistiche, musicali e di danza: un'esperienza in cui l'arte si fa

strumento di denuncia e rinascita. Il messaggio è chiaro e potente: dire NO alla violenza sulle donne, imparare a riconoscerne i segnali e non avere paura di chiedere aiuto.



L'obiettivo è coinvolgere e sensibilizzare il pubblico – dai più giovani agli adulti – attraverso un linguaggio universale come quello dell'arte e della musica, promuovendo valori fondamentali quali il rispetto, l'amore e l'uguaglianza.



Il ricavato della serata sarà interamente devoluto in beneficenza alla Onlus Wall of Dolls, al netto delle spese organizzative.



Il costo della serata è di € 40,00 a persona acquistando il biglietto online in anticipo. In alternativa, è possibile accedere all'evento pagando direttamente in cassa al prezzo di € 50,00. Il prezzo include la cena a buffet, un calice di bollicine, gli spettacoli e l'esibizione esclusiva di Jo Squillo.



Al termine dell'evento di beneficenza, a partire dalle ore 23:00, si accenderanno le luci del consueto Friday Night firmato Le Vele Alassio, con Moside e il resident DJ Tigani in consolle, per una notte all'insegna della musica e del divertimento.



Promozioni speciali per iniziare al meglio:

- Ingresso gratuito per tutti i clienti in lista nella prima ora di

apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Sabato 14 giugno: party firmato Stylhert

L'imperdibile party firmato Stylhertz promette emozioni intense e una selezione musicale d'avanguardia. A partire dalle ore 23:00, Le Vele si trasformerà in un palcoscenico di energia e stile, con in consolle il talento esplosivo di Judici e le sonorità travolgenti del resident DJ Tigani. Un viaggio sonoro tra dance elettronica, house e influenze urban, pensato per chi è alla ricerca di un'esperienza fuori dal comune, in una delle location più iconiche della Riviera.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per le donne in lista nella prima ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Le Vele Alassio è anche vicina al territorio: per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia sono previsti prezzi agevolati. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora potranno usufruire di tariffe speciali.



Per garantire un servizio ottimale, l'ingresso sarà limitato e consentito solo su prenotazione, con priorità ai clienti con tavolo riservato.



Due serate, un unico messaggio: Le Vele Alassio non è solo musica e intrattenimento, ma anche cultura, impegno e condivisione.



Vi aspettiamo per vivere insieme un weekend che unisce divertimento e solidarietà, in un perfetto equilibrio tra cuore e ritmo.



Summer nights, Premium vibes. Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







