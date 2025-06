La Baleine sbarca a Nizza: un viaggio sensoriale nel cuore dell’Oceano (Foto)

Un’esperienza che promette di cambiare lo sguardo sul mare. Fino al 13 giugno 2025, il Palais des Expositions di Nizza ospita La Baleine, un’imponente installazione immersiva di 10.000 m² che si candida a diventare il cuore pulsante della terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC 2025).



Accessibile gratuitamente con una semplice iscrizione online o in loco, La Baleine è più di una mostra: è un punto d’incontro tra cittadini, ricercatori, attivisti, istituzioni e delegazioni provenienti da 193 Paesi.

Un “villaggio oceanico” dove la scienza incontra l’arte, l’innovazione si fonde con la consapevolezza ambientale e il visitatore è protagonista.





Un mare di contenuti: 15 padiglioni tematici

Il cuore della struttura è rappresentato da 15 padiglioni interattivi, ognuno dedicato a una grande sfida legata alla tutela degli oceani:

Educazione marina e sensibilizzazione (Ocean Literacy)

Ecosistemi polari e impatti della crisi climatica

Biodiversità e protezione delle barriere coralline

Alimentazione blu e pesca sostenibile

Innovazione tecnologica per un oceano più sano

Economia blu, governance marina, culture oceaniche e molto altro

Immersioni sensoriali e oggetti meravigliosi

La narrazione visiva e sensoriale si snoda tra atolli immersivi e installazioni spettacolari. I visitatori possono:

Navigare tra realtà virtuale e video a 360°, per esplorare gli abissi o sorvolare barriere coralline

Ammirare proiezioni panoramiche e mapping video di grande impatto

Scoprire il “Cabinet de curiosités” con oggetti eccezionali: mini sommergibili, strumenti scientifici, piroghe e reperti unici

Partecipare a oltre 300 incontri, tavole rotonde e performance artistiche presso l’Agora Neptune

“La Vague”: l’Oceano che ci contiene

Tra i momenti più suggestivi, il percorso immersivo La Vague guida i visitatori in un viaggio emozionale che parte dai sensi e arriva alla coscienza ambientale.



Dall’ingresso, con il “Passaggio delle Luci”, fino alla celebre mappa di Spilhaus che mostra un unico oceano globale, l’allestimento ribalta la prospettiva: non siamo noi a guardare l’oceano, è lui a contenere noi.



A rendere tangibile questa connessione profonda, le immagini del fotografo Laurent Ballesta, che raccontano il respiro del mare in tre volti climatici: polare, temperato e tropicale.



Cultura, scienza e gioco: un’offerta per tutti

Il programma di La Baleine è pensato per ogni tipo di pubblico:

Tavole rotonde e conferenze con ONG, agenzie ONU, scienziati e startup

Laboratori e giochi educativi per famiglie e scuole

Spettacoli, concerti e performance artistiche ispirati al mondo marino

Escape game e quiz digitali per coinvolgere anche i più giovani

Completano l’esperienza spazi di ristoro sostenibile, una libreria tematica e una boutique specializzata, per portarsi a casa un pezzo di oceano.