Rolex Monte-Carlo Masters 2026: 18 dei migliori 20 tennisti del mondo attesi al Monte-Carlo Country Club

Dopo i primi due tornei ATP Masters 1000 disputati negli Stati Uniti a inizio stagione, sarà il Rolex Monte-Carlo Masters ad aprire ufficialmente la tournée europea sulla terra battuta. Il prestigioso torneo si svolgerà dal 4 al 12 aprile 2026 sui campi in terra rossa del Monte-Carlo Country Club, affacciati sul Mediterraneo, segnando il primo grande appuntamento europeo su questa superficie.

La lista ufficiale dei giocatori ammessi al tabellone principale della 119ª edizione è stata presentata da David Massey, direttore del torneo, durante un incontro con la stampa organizzato all’Hôtel Le Poulpry, nel quartiere parigino di Saint-Germain-des-Prés. All’evento erano presenti anche Melanie-Antoinette de Massy, presidente del Rolex Monte-Carlo Masters, del Monte-Carlo Country Club e della Federazione Monegasca di Tennis.

Un evento di portata internazionale

Per nove giorni l’intero Principato di Monaco vivrà al ritmo del tennis internazionale, in un’atmosfera paragonabile a quella di altri grandi eventi iconici della città come il Gran Premio di Formula 1 di Monaco e il Monaco Yacht Show.

Il torneo continua a rafforzare il proprio impatto globale: nell’ultima edizione ha registrato oltre 225 milioni di visualizzazioni sui social media, circa 34 milioni di telespettatori tra TV e piattaforme digitali e più di 150.000 spettatori presenti sugli spalti, confermando il suo forte richiamo internazionale.

Il direttore David Massey ha inoltre ringraziato i partner del torneo, a partire dal title sponsor Rolex. Nel 2026 rinnovano il loro sostegno importanti marchi come Emirates, Maserati, Generali, Adecco, Dunlop, Yokohama, Minuty e Tecnifibre. L’edizione di quest’anno segna anche il ritorno della Maison Champagne Lanson e accoglie due nuovi partner: la storica azienda italiana di pasta Rummo e PokerStars, uno dei principali operatori mondiali del settore.

La visibilità mediatica sarà ampia: in Francia il torneo sarà trasmesso integralmente su Eurosport, con un match al giorno disponibile su France.tv e la finale su France 4. A livello internazionale la competizione sarà diffusa da numerosi broadcaster, tra cui The Tennis Channel, Sky Italia, Sky UK e Sky Germany, con copertura televisiva completa su tutti e tre i campi principali.

Un cast di campioni tra i più forti del circuito

Il pubblico potrà assistere a una delle edizioni più competitive degli ultimi anni. Sono infatti attesi 9 dei primi 10 giocatori del ranking ATP e 18 membri della Top 20 mondiale, rendendo il torneo uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intera stagione.

Tra i protagonisti figurano il campione in carica Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del mondo, Jannik Sinner (n.2), Novak Djokovic (n.3), finalista degli Australian Open 2026, Alexander Zverev (n.4), Lorenzo Musetti (n.5), l’australiano Alex de Minaur (n.6), l’americano Taylor Fritz (n.7), il canadese Felix Auger-Aliassime (n.9) e Alexander Bublik (n.10).

A questi si aggiungono altri nomi di primo piano come Daniil Medvedev, Jakub Menšík, Casper Ruud, Jack Draper e Flavio Cobolli.

Grande attenzione anche per il tennista monegasco Valentin Vacherot, che giocherà davanti al proprio pubblico, e per il greco Stefanos Tsitsipas, tre volte vincitore del torneo. La rappresentanza francese includerà Arthur Rinderknech, Arthur Fils, Corentin Moutet, Ugo Humbert e Adrian Mannarino.

Il tabellone principale sarà composto da 56 giocatori in singolare – con 45 ammessi direttamente, 7 qualificati e 4 wild card – oltre a 28 coppie nel torneo di doppio, garantendo una settimana di altissimo livello competitivo.

Il tennis monegasco in crescita

L’edizione 2026 metterà in evidenza anche il momento positivo del tennis monegasco. Nel torneo di doppio dell’anno scorso il pubblico ha celebrato il successo di Romain Arneodo e Manuel Guinard, vincitori dopo essere entrati nel tabellone grazie a una wild card.

Anche Hugo Nys si è distinto recentemente conquistando il Masters 1000 di Roma nel 2023 insieme al polacco Jan Zielinski. In singolare, invece, Valentin Vacherot si è fatto conoscere nel 2025 raggiungendo la finale del Rolex Shanghai Masters, diventando il primo giocatore monegasco a disputare una finale nel circuito principale.

Infrastrutture rinnovate e innovazione tecnologica

Fondato nel 1897, il Rolex Monte-Carlo Masters continua a evolversi per offrire un’esperienza sempre più esclusiva a giocatori e spettatori.

L’hotel ufficiale resterà il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, mentre per il secondo anno consecutivo il Monte-Carlo Beach Club sarà completamente privatizzato e trasformato in Players’ Village, uno spazio dedicato ai tennisti, ai loro team e alle famiglie. L’area sarà ampliata e includerà una nuova palestra di oltre 320 metri quadrati e zone di relax.

Per il pubblico, il villaggio del torneo sarà rinnovato con nuovi schermi per seguire le partite in diretta e con una nuova area lounge dedicata al relax.

Sul piano tecnologico verrà nuovamente utilizzato il sistema di arbitraggio automatico Electronic Line Calling Live, basato sulla tecnologia Hawk-Eye, capace di rilevare in tempo reale le palle fuori tramite una rete di telecamere ad alta precisione. Sarà inoltre disponibile il sistema Video Review per la verifica immediata di alcune decisioni arbitrali.

Per la produzione televisiva sarà introdotto anche HawkVision, un sistema con 60 telecamere digitalmente sincronizzate che offriranno una prospettiva immersiva del campo da gioco.

Sport e solidarietà

Dal 2023 il torneo porta avanti anche l’iniziativa solidale “Points for Change”, realizzata in collaborazione con BNP Paribas, che unisce performance sportiva e impegno sociale. Nel 2025 il progetto ha permesso di raccogliere 37.204 euro a favore del GEMLUC (Groupement des Entreprises Monégasques dans la Lutte contre le Cancer).

Per il 2026 l’obiettivo è finanziare protesi mammarie esterne per le pazienti in cura per tumore al seno presso il Centre Hospitalier Princesse Grace di Monaco.

Appuntamento ad aprile

Il sorteggio ufficiale del tabellone della 119ª edizione si terrà venerdì 3 aprile alle ore 17:00, mentre il torneo entrerà nel vivo dal giorno successivo.

In occasione del week-end pasquale, il torneo dedicherà inoltre una giornata speciale ai più giovani: la domenica sarà interamente riservata ai bambini, con attività pensate per offrire loro un’immersione unica nel mondo del tennis.

Il Rolex Monte-Carlo Masters 2026 si prepara così a inaugurare la stagione europea sulla terra battuta con un’edizione che promette spettacolo, innovazione e una partecipazione di campioni tra le più prestigiose del circuito ATP.



