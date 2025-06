La Côte d'Azur si accende di note: tutti gli eventi della Fête de la Musique 2025

Il 21 giugno 2025 torna l’appuntamento più atteso dell’estate: la Fête de la Musique. Un’intera giornata dedicata alla musica dal vivo, completamente gratuita, che coinvolgerà Nizza, Monaco e decine di comuni delle Alpes-Maritimes.

Concerti, DJ set, balli, karaoke e performance per ogni gusto e generazione trasformeranno le città in un palcoscenico a cielo aperto.



Ecco il programma principale, aggiornato con gli eventi confermati.



NIZZA : Musica per tutti, dal jazz al rock fino al karaoke europeo

A Nizza la festa avrà il suo cuore pulsante al Parc du Ray (17:00-23:00) con il karaoke gigante “Nice chante l’Europe!”: quiz culturali sull’Unione Europea, hit francesi e internazionali, animazione, gadget e food truck in un’atmosfera rilassata da festival.



Nel quartiere di Pessicart, Square Booth ospiterà un ricco cartellone:

18:00: Petit Conservatoire de Pessicart – musica classica

19:00: The Ray Jazz Class – jazz, blues, pop

20:30: Midnight Ramblers – rock

21:45: DJ Endrick – dance dagli anni ‘80 a oggi



Nel suggestivo Jardin de la Villa II Paradiso (17:00-18:00), a due passi dal Conservatorio storico, appuntamento con i grandi classici del jazz rivisitati in chiave intima.



MONACO : MOSIMANN in concerto gratuito sul Quai Albert Ier

La Fête de la Musique del Principato sarà scandita da ritmi elettronici e spettacolo puro. Alle 20:30, il DJ e produttore MOSIMANN si esibirà sul Quai Albert Ier. La serata si aprirà alle 20:00 con il set di DJ Greenhigh. Ingresso gratuito.



GOLFE-JUAN : tra musica e Carnevale

Dalle 21:00, parata musicale con i carri del Carnaval Darnega lungo la costa e il Porto Vecchio: uno show allegro e colorato che unisce tradizione e musica live.



CAGNES-SUR-MER : jazz e cover tra castelli e piazze

Place de Gaulle (17:00-22:00): jazz e musica attuale con gli studenti del Conservatorio

Place du Château (21:00): The Crazy Warren Band – cover internazionali

Square Balloux (20:00): giovani artisti dello Studio 25

Square des Embruns (19:30): Patty & Bruno Fromentot – canzoni d’autore e blues poetico

VENCE : maratona musicale su cinque piazze

Dalle 18:00 a mezzanotte, la cittadina ospiterà decine di gruppi su:

Place Clemenceau

Place du Grand Jardin

Place Godeau

Avenue Isnard

Place Anthony Mars

GRASSE : musica in tutto il centro storico

Performance diffuse da Place aux Aires a Cours Honoré Cresp, in una città che si trasforma in teatro musicale all’aperto.



MANDELIEU-LA-NAPOULE : spettacolo non-stop su 7 location

Concerti, balli cubani, DJ set, zumba, gruppi live e danze polinesiane su diverse piazze, tra cui:

Place de France

Parc Robinson

Place Jeanne d’Arc

Guinguette de la Siagne

MOUANS-SARTOUX : 10 palchi, 200 musicisti

Un festival nella festa, con rock, musica africana, elettronica, musette e pop distribuiti in tutto il centro. Un evento a misura di famiglia.



ALTRI COMUNI COINVOLTI

Saint-Paul-de-Vence: concerti pop, DJ set e musica itinerante

Roquebrune Cap Martin: ritmi delle isole tropicali

Villeneuve-Loubet: esibizioni all’aperto della scuola di musica

Saint-Jean-Cap-Ferrat: “Apéro des Frenchy” con DJ e village gourmet (ingresso: 5 €)

Carros, Beaulieu, Peymeinade, Èze, Levens, Valbonne, Pégomas, La Turbie, Sospel, Opio, La Roquette-sur-Siagne, Villefranche-sur-Mer, Auribeau-sur-Siagne, Peillon, Saint-Martin Vésubie: ogni borgo si anima con la propria declinazione musicale, tra cori, DJ, balli popolari, concerti acustici e spettacoli folkloristici.



E NON DIMENTICHIAMO ANTIBES E CANNES

Già confermati anche i programmi per:

Antibes : sei location per concerti di pop, blues, musica tradizionale e performance teatrali

Cannes : concerti e spettacoli dal vivo fino a mezzanotte in diversi punti della città, tra cui Cannes-la-Bocca e Allées de la Liberté



INFO UTILI

Quasi tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per spettacoli a posti limitati o con ristorazione, si consiglia di prenotare in anticipo. Per dettagli aggiornati, consultare i siti ufficiali dei Comuni o gli uffici del turismo locali.