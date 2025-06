Gli studenti firmano la locandina ufficiale de La Bohème: arte e musica si incontrano al Norma Fantini Opera Contest

Durante la diretta di venerdì 20 giugno, trasmessa sul canale YouTube di TargatoCn e condotta da Barbara Pasqua, è stata svelata ufficialmente la locandina de La bohème, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Cuneo. All’incontro hanno partecipato Gianpiero Brignone, direttore della Fondazione Fossano Musica, e Alessio Pizzech, regista dell’opera, che hanno raccontato il progetto e condiviso riflessioni sull’importanza del coinvolgimento giovanile nella produzione artistica.

La locandina accompagna l’allestimento dell’opera La bohème, che andrà in scena sabato 19 luglio alle ore 21:00 presso l’Auditorium Calvino-Paglieri di Fossano (CN), nell’ambito del Norma Fantini Opera Contest: un evento reso possibile grazie alla sinergia tra l’Associazione Culturale Territori, More News e Fondazione Fossano Musica.

Il manifesto è il risultato di un concorso grafico promosso dalla Fondazione Fossano Musica con l’obiettivo di stimolare la creatività degli studenti, valorizzare i giovani talenti artistici del territorio e promuovere la cultura musicale e visiva. Al contest hanno partecipato diverse scuole superiori con indirizzo artistico. Dopo un'attenta valutazione da parte della giuria, il lavoro premiato è stato quello realizzato da Ait Chami Mariam, della classe 3E del Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo, per l’originalità del concept e la capacità di rappresentare in maniera efficace l’universo emotivo dell’opera pucciniana.

Durante la fase progettuale, sono state fornite agli studenti alcune indicazioni guida da rispettare per la realizzazione del manifesto. Tra queste, particolare attenzione è stata richiesta nella valorizzazione dell’ambientazione scenica della produzione, che sarà in stile vintage: un elemento distintivo che doveva emergere anche a livello grafico. Un momento fondamentale è stato l’incontro di febbraio, con la partecipazione del direttore della Fondazione Fossano Musica Gianpiero Brignone, del regista Alessio Pizzech, del direttore d’orchestra Aldo Salvagno e del soprano Norma Fantini: un'occasione preziosa che ha permesso agli studenti di entrare in contatto diretto con i protagonisti della produzione, chiarendo dubbi e arricchendo la loro visione creativa.

Il percorso che ha portato alla realizzazione dei manifesti è stato lungo ed articolato. Gli studenti sono partiti da una fase di ricerca approfondita per comprendere il contesto storico, sociale e artistico dell’epoca in cui è stato scelto di ambientare La bohème. Per molti di loro si trattava del primo incontro con il mondo dell’opera lirica, e questo ha richiesto un importante lavoro di documentazione per familiarizzare con la trama, i personaggi e l’atmosfera. Sono stati visionati video, letti approfondimenti sui movimenti culturali e filosofici e analizzate iconografie maschili e femminili dell’epoca per trarne ispirazione. Successivamente, gli studenti hanno iniziato ad elaborare bozzetti a mano, esplorando diverse soluzioni e studiando il dialogo tra immagine e testo. Questi bozzetti sono poi stati digitalizzati, con diverse prove e revisioni fino alla versione definitiva. Un passaggio delicato è stato quello di incanalare la grafica nel gusto e nel linguaggio visivo richiesto, coerente con l’estetica vintage della messa in scena.

Tutti gli elaborati presentati saranno esposti in occasione della rappresentazione dell’opera il 19 luglio 2025, creando una mostra aperta al pubblico all’interno dell’Auditorium, offrendo così ai visitatori un percorso visivo unico attraverso la sensibilità e la visione artistica dei giovani partecipanti.

L'appuntamento del 19 luglio si preannuncia come un momento di grande rilievo culturale e artistico per la città di Fossano, che vedrà fondersi musica, talento giovanile e partecipazione del territorio in un’unica, emozionante serata.

È possibile prenotare il proprio posto per l’opera La bohème al seguente link: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/la-boheme