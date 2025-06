Inscriptions Ouvertes pour les Cours de Coiffure en Septembre !

Si vous avez toujours rêvé de travailler dans le monde de la coiffure, ou si vous souhaitez perfectionner vos compétences, c'est l'occasion idéale. L'école reprend en septembre et il reste encore des places disponibles. Que vous soyez à Nice, Menton, ou n'importe où ailleurs, nos cours sont conçus pour vous fournir toutes les compétences nécessaires pour exceller.

Une Offre de Formation Complète pour Chaque Besoin

L'école offre une vaste gamme de cours, conçus pour chaque niveau d'expérience et pour chaque ambition :

Cours de Formation Professionnelle

Cours de coupe : Apprenez les techniques de base et découvrez les dernières tendances pour créer des looks avant-gardistes.

Mises en plis : Maîtrisez l'art des mises en plis pour réaliser des coiffures parfaites pour chaque occasion.

Cours de coiffure : Des bases aux techniques avancées, pour devenir un professionnel complet dans le monde de la coiffure.

Cours de coiffure pour hommes : Dédié aux soins et au stylisme de la barbe et des cheveux masculins.

Cours d'extensions : Apprenez les techniques pour allonger et épaissir les cheveux de manière impeccable.

Cours de lavage des cheveux avec des produits adaptés : Découvrez comment prendre soin des cheveux en fonction de leurs caractéristiques spécifiques.

Outre les cours académiques qui délivrent des qualifications et des habilitations professionnelles, nous proposons également des cours "personal trainer" pour approfondir des techniques spécifiques.

Cours de Marketing et Management

Vous voulez donner un nouvel élan à votre salon ou démarrer votre activité avec succès ? Nos cours vous aideront à y parvenir :

Cours de marketing : Stratégies efficaces pour promouvoir votre activité et attirer de nouveaux clients.

Cours de Social Media Marketing : Tirez le meilleur parti du potentiel des médias sociaux pour développer votre entreprise.

Cours de management : Améliorez la gestion de votre salon et optimisez vos profits.

Cours Spécialisés

Élargissez vos compétences avec nos cours spécifiques :

Leçons de maquillage en collaboration avec un maquilleur (Andrea Pallanca) : Apprenez les secrets d'un maquillage impeccable.

Cours de maquillage photographique, maquillage mariée et défilés de mode : Spécialisez-vous dans le maquillage pour événements et secteurs spécifiques.

Avantages Exclusifs pour les Professionnels

Si vous avez un salon et que vous souhaitez former votre équipe, nous avons une solution sur mesure pour vous ! Si nous parvenons à réunir un groupe d'au moins 10 salons intéressés, nous nous rendrons directement sur place pour une activité de formation et d'information.

Ne manquez pas l'opportunité d'apprendre l'art de la coiffure auprès de professionnels expérimentés. Visitez notre site gorifrance.com pour découvrir tous les détails et vous inscrire à nos cours !

Vous souhaitez en savoir plus sur la façon de choisir le service de bon d'achat le plus adapté à vos besoins ? Visitez notre page dédiée : https://www.gorifrance.com/acheter-des-services-de-bons/

Nous vous attendons pour commencer ensemble votre parcours réussi dans le monde de la coiffure !