Rugby a 7: Monaco torna Campione d'Europa dopo dodici anni

Un trionfo impressionante, a tratti persino facile, ha permesso al Monaco Rugby a 7 di conquistare il titolo europeo della Conferenza 1, a dodici anni dall'ultimo successo. Il rugby monegasco sta vivendo un periodo di straordinaria forma. Ad Andorra, una località che si sta rivelando particolarmente fortunata per la squadra dopo la vittoria ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, i giocatori della Federazione monegasca di rugby hanno alzato al cielo l'ambito trofeo di Campioni d'Europa della Conferenza 1 (la terza divisione europea). Questa vittoria garantisce loro la promozione al livello superiore per la prossima stagione.

Un percorso trionfale e una rivincita attesa

Per raggiungere questo risultato, i ragazzi di David Bolgashvili hanno iniziato il loro percorso brillando contro Cipro (28-12), prima di incappare in una breve battuta d'arresto con una sconfitta di misura contro il Paese ospitante (15-19). Un passo falso che, senza dubbio, si è rivelato benefico per il proseguimento della competizione, dato che i monegaschi non sono più stati messi in discussione. La Bulgaria ha subito la travolgente offensiva biancorossa (36-12), e successivamente anche l'Austria non ha potuto fare nulla per opporsi (22-7).

La grande finale, disputata contro Malta, non ha cambiato il copione. Al contrario, i rappresentanti del Principato hanno mantenuto la loro condotta di gioco, mostrando una serietà esemplare, una difesa quasi impenetrabile e movimenti offensivi di ampio respiro per soffocare gli avversari. Il risultato finale è stata una vittoria incontestabile (24-5). Si conclude così una stagione magnifica per questo gruppo, formatosi nel 2016, che ha costantemente scalato le classifiche nel corso degli anni. Una rimonta con stile per Tristan Nardi, nominato MVP della competizione, e i suoi compagni di squadra. Dodici anni dopo l'ultimo trionfo, al quale aveva già partecipato Seb Baldacchino – ancora nel gruppo ad Andorra –, Monaco ha replicato il successo e può guardare con fiducia a un futuro radioso.