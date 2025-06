Al via l'estate della cultura: oltre 450 spettacoli gratuiti in 157 comuni delle Alpi Marittime

Da oggi, venerdì 27 giugno al 31 agosto 2025, le Alpi Marittime si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto: torna il grande appuntamento estivo con la cultura, promosso dal Dipartimento e giunto alla sua 30ª edizione.



Un’edizione speciale per le Soirées Estivales, che celebrano tre decenni di successi con oltre 450 eventi gratuiti in 157 comuni, spaziando tra concerti, spettacoli teatrali, danza, letture, performance e molto altro.



Il presidente del Dipartimento, Charles Ange Ginésy, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «La cultura non manca mai l’appuntamento con l’estate nelle Alpi Marittime. Un programma ricco e gratuito per rendere l’arte accessibile a tutti. È un’eredità culturale di cui siamo fieri, nata grazie alla visione di Charles Ginésy e Alain Frère nel 1995».





Trent’anni di arte per tutti

Dal jazz al blues, dal rock alla musica tradizionale, passando per teatro, comicità e magia, la manifestazione punta come sempre su qualità ed eclettismo, valorizzando i talenti locali: il 99% degli artisti coinvolti proviene dal territorio.