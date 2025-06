Cannes celebra la libertà: nasce la “Place Alexis de Tocqueville” e il “Cheminement des Penseurs”

Nel cuore delle rinnovate Allées de la Liberté-Charles de Gaulle, Cannes rende omaggio alla libertà di pensiero con un doppio tributo simbolico e urbanistico.



Il sindaco David Lisnard ha ufficialmente inaugurato la Place Alexis de Tocqueville, alla presenza dell’economista e saggista Nicolas Bouzou.



La cerimonia ha segnato anche l’apertura del Cheminement des Penseurs, un percorso artistico e filosofico che circonda il kiosque à musique e valorizza dodici figure fondamentali della storia del pensiero liberale e democratico.





Con questa iniziativa, l’amministrazione cittadina prosegue nella valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di memoria e riflessione, dove storia, estetica e cittadinanza si incontrano.



Le Allées, completamente riqualificate, diventano così la grande piazza mediterranea del centro di Cannes: luminosa, sicura, accessibile, vegetata e moderna. Un intervento che coniuga tradizione provenzale e apertura culturale, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e all’attrattività della città.



«Unire i nomi di De Gaulle e Tocqueville nel cuore della città è un gesto simbolico: affermiamo la nostra fiducia in un’idea di Francia che difende la giustizia, la prosperità e i diritti naturali», ha dichiarato Lisnard. «Il Cheminement des Penseurs ci invita a riscoprire i fondamenti delle nostre democrazie, in un momento storico in cui il pensiero critico è più che mai necessario».





Un nuovo volto per le Allées: tra storia, democrazia e libertà

Le Allées de la Liberté, che si estendono su 40.000 m², si suddividono in più aree simboliche: a est la Place Charles de Gaulle (intitolata nel 1990), a ovest la Place Bernard Cornut-Gentille e i giardini del Municipio, a sud l’area completamente rinnovata verso la Pantiero, ora chiamata Avenue Winston Churchill, in omaggio al leader britannico simbolo della resistenza al totalitarismo.

Al centro, tra il parcheggio municipale e rue Maréchal Joffre, sorge ora la Place Alexis de Tocqueville.



Nato nel 1805 e morto a Cannes nel 1859, Tocqueville è noto soprattutto per La democrazia in America, analisi lucida e visionaria delle istituzioni democratiche statunitensi. I suoi scritti, riletti oggi, parlano ancora alla coscienza collettiva. Emblematica la sua affermazione: «È nel comune che risiede la forza dei popoli liberi. Le istituzioni comunali sono alla libertà ciò che le scuole primarie sono alla scienza: la rendono accessibile al popolo.»





Il pensiero al centro della città: 12 voci per la libertà

Attorno al kiosque, il Cheminement des Penseurs propone ai passanti un itinerario tra le parole e le idee di dodici grandi intellettuali, scelti per la loro difesa incrollabile della libertà. Le citazioni, incise su pannelli eleganti, danno vita a una galleria a cielo aperto, tra arte e filosofia.



Tra le voci selezionate, Albert Camus ammonisce: «Se l’uomo fallisce nel conciliare giustizia e libertà, fallisce in tutto». Hannah Arendt ricorda che la libertà d’opinione è un’illusione se non supportata dai fatti.

Nelson Mandela sottolinea che «l’oppressore e l’oppresso sono entrambi privati della propria umanità».

E ancora: Orwell, Montesquieu, Mill, Bastiat, Locke, Hayek, Boudon, Constant, Aron – nomi e pensieri che continuano a formare le fondamenta del pensiero democratico contemporaneo.





Un’iniziativa che ha l’ambizione di riportare la filosofia nello spazio pubblico, rendendola accessibile, concreta, presente.

In un’epoca segnata dalla crisi della partecipazione civica e dalla sfiducia nelle istituzioni, Cannes sceglie di ricordare, educare e ispirare.



«Questi pensatori ci parlano ancora – conclude Lisnard – e il loro messaggio, nel cuore della città, è un invito permanente a riflettere sulla nostra libertà, sulla nostra responsabilità e sulla dignità dell’essere umano.»