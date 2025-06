F1. In Austria Leclerc torna sul podio: con una McLaren così forte era difficile fare meglio

L'appuntamento con la prima vittoria del 2025 è ancora rimandato, ma il weekend austriaco della Ferrari merita tanti applausi.

È probabile che per cercare la prima gioia (se non si conta la Sprint in Cina vinta da Hamilton) la rossa dovrà andare forte là dove e quando la McLaren dovesse calare di rendimento. Non è stato il caso del Red Bull Ring, dove i papaya sono stati ancora superiori a tutti, ma Ferrari, che con Leclerc è partita in prima fila pur prendendo mezzo secondo da Norris in qualifica, ha sì preso venti secondi dal duo Norris-Piastri, ma con il monegasco terzo e Hamilton quarto ha rifilato mezzo minuto alla Mercedes di Russell.

In una giornata in cui l'erroraccio al primo giro di Kimi Antonelli causa il ritiro suo e di un Max Verstappen che si trovava lì per una bandiera gialla in qualifica che ha compromesso il suo giro (ogni tanto le sfortune capitano anche all'olandese), il Cavallino ne approfitta e si riprende il secondo posto nel mondiale costruttori. Sono passate solo due settimane dal Canada, ma sembra un'altra era.

Possibilità di punti anche per gli altri: su tutti Gabriel Bortoleto, che con l'ottavo posto finale trova i suoi primi punti della carriera, appena dietro al suo manager Alonso, ottimo settimo posto con Aston Martin. Continua il momento no di Alpine, fuori dai punti sia con Gasly che con Colapinto che prima rischia il ritiro dopo essere stato colpito da Tsunoda, poi rischia di compromettere la gara di Piastri che poco prima della prima sosta rischia di tamponare il suo conpagno Norris e di creare un patatrac che sarebbe stato clamoroso per una McLaren ancora imprendibile.