Ritrovato il piccolo Allen: Sospiro di Sollievo a Ventimiglia

Allen, il bambino di cinque anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia venerdì sera, è stato rinvenuto vivo questa domenica mattina. Le autorità italiane hanno ritrovato il piccolo, la cui assenza durava da quasi 36 ore, nella zona di Latte, al confine franco-italiano. Un forte senso di sollievo si è diffuso dopo ore intense di ricerche.

Allen Barnard Ganao, in vacanza con i suoi genitori, è stato scoperto dai soccorritori. Le prime informazioni indicano che era nei pressi di un'abitazione in Via Privata Fortezza, sulle alture del quartiere Latte a Ventimiglia, a un chilometro dal luogo del suo ultimo avvistamento, dove le ricerche si erano concentrate fin da sabato mattina.

Il bambino, pur gravemente disidratato, mostrava buone condizioni generali. È stato affidato ai vigili del fuoco, che lo hanno immediatamente condotto al campo base, dove si è ricongiunto con i genitori.