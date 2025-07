Pogba, Fati e Dier si Uniscono all'AS Monaco per il Ritiro in Inghilterra

Adi Hütter ha selezionato 32 giocatori, inclusi i suoi primi tre acquisti estivi – Eric Dier, Paul Pogba e Ansu Fati – per il ritiro di una settimana a St George's Park, noto come il "Clairefontaine inglese". La squadra del Monaco è partita per Birmingham questa domenica e vi rimarrà fino a sabato prossimo. La presenza di Pogba, Fati e Dier è confermata: i tre nuovi arrivi accompagneranno l'ASM nel loro viaggio.

Nonostante non abbiano preso parte alla prima amichevole pre-campionato vinta 1-0 contro il Bruges venerdì, il Campione del Mondo 2018 e gli internazionali spagnolo e inglese avranno l'opportunità di allenarsi con il resto del gruppo per tutta la settimana. Dier, in particolare, era atteso in campo contro il club belga, ma è stato tenuto a riposo a causa di un malessere accusato nei giorni precedenti.

Anche l'attaccante Folarin Balogun, sostituito nel secondo tempo contro il Bruges per un infortunio alla caviglia destra, è stato convocato. Durante il loro soggiorno a St George's Park, i monegaschi disputeranno due incontri amichevoli: il 16 luglio contro il Coventry e il 19 luglio contro il Nottingham Forest.

La Rosa del Monaco per il Ritiro

Ecco i giocatori convocati:

Portieri: Philipp Köhn, Yann Lienard, Radoslaw Majecki, Jules Stawiecki Difensori: Caio Henrique, Eric Dier, Thilo Kehrer, Bradel Kiwa, Kassoum Ouattara, Mohammed Salisu, Wilfried Singo, Jordan Teze, Vanderson Centrocampisti: Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Eliesse Ben Seghir, Saïmon Bouabré, Lamine Camara, Mamadou Coulibaly, Krépin Diatta, Edan Diop, Aleksandr Golovin, Takumi Minamino, Paul Pogba, Denis Zakaria.