Montecarlo ospita la Monaco Classic Week 2025: al via il raduno più esclusivo della nautica d’epoca

Montecarlo si prepara ad accogliere, dal 10 al 13 settembre 2025, la 17ª edizione della Monaco Classic Week – La Belle Classe, tra i più prestigiosi eventi internazionali dedicati alla nautica d’epoca. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco sotto la presidenza di S.A.S. il Principe Alberto II, l’evento biennale è nato nel 1994 e si è affermato come il raduno più raffinato e significativo del settore.

Sono attese oltre 120 imbarcazioni storiche, tra barche a vela, motoryacht, runabout e motoscafi provenienti da tutto il mondo. Tra queste, circa 60 vele d’epoca, una flotta di classici Riva, una dozzina di Dinghy 12’ e una quindicina di motoryacht, alcuni lunghi fino a 80 metri. Le imbarcazioni partecipanti, costruite a partire dalla fine dell’Ottocento, sono firmate dai più celebri progettisti navali internazionali, da Charles E. Nicholson e William Fife a Carlo Sciarrelli e Vittorio Baglietto.

Tra le presenze più attese c’è Partridge (1885), affascinante cutter aurico vittoriano tornato a navigare dopo 17 anni di restauro, che festeggerà a Monaco i suoi 140 anni dal varo. Accanto a lui, icone della storia navale come la goletta Creole (1927), Elena of London (2009), Puritan (1931), Zaca (1929), ex dimora di Errol Flynn e set cinematografico di Orson Welles, e Invader (1905), che vide a bordo star del cinema come Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks.

Sarà anche l’occasione per celebrare i 30 anni di appartenenza di Tuiga (1909) allo Yacht Club de Monaco. A questo storico yacht si affiancano Argynne III (1955), donato al Club nel 2023, e Manitou (1937), nota per essere stata utilizzata come “Casa Bianca galleggiante” dal Presidente John F. Kennedy. Presenti anche numerose ultracentenarie: Black Swan (1899), Kismet (1898), Mariette (1915), Viola (1908), solo per citarne alcune.

Anche il mondo della motonautica sarà protagonista, con la partecipazione di imbarcazioni iconiche come Delphine (1921), vaporiera lunga 79 metri, e Kalizma (1906), yacht donato da Richard Burton a Elizabeth Taylor dopo il suo Oscar. In esposizione oltre 50 motoscafi d’epoca, tra cui una nutrita rappresentanza dei leggendari Riva, simbolo dell’eleganza nautica italiana.

Gli scafi verranno valutati da una giuria d’eccezione guidata da Sir Robin Knox-Johnston, il primo uomo ad aver compiuto il giro del mondo in solitaria e senza scalo, con la partecipazione dell’architetto milanese Piero Maria Gibellini, massimo esperto di Riva. Tra i premi in palio, il prestigioso La Belle Classe Restoration Prize e il Concorso di Eleganza, curato da una commissione presieduta da Allegra Gucci, che giudicherà stile, etichetta e spirito dell’“Art de Vivre la Mer”.

Immancabile anche la Chefs Competition, sfida culinaria tra equipaggi chiamati a creare piatti con ingredienti segreti consegnati in una misteriosa “scatola”.

Il pubblico potrà accedere gratuitamente al Villaggio espositori e alle banchine dello Yacht Club de Monaco da mercoledì 10 a sabato 13 settembre, dalle ore 10:00 alle 19:00, per vivere da vicino l’atmosfera unica di un evento dove storia, eleganza e passione per il mare si incontrano in uno scenario senza pari.