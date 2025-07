LIVE.IT all’Italian Oyster Fest 2025 di La Spezia: un’eccellenza che ha valorizzato la Liguria sul palcoscenico internazionale

La terza edizione dell’Italian Oyster Fest, tenutasi a La Spezia lo scorso maggio, ha rappresentato un punto di svolta nella comunicazione e nella promozione delle eccellenze liguri attraverso il digitale.

Al centro di questo importante traguardo si è distinto LIVE.IT, il format del gruppo editoriale Monrenews, ideato e condotto da Renata Cantamessa, giornalista, divulgatrice e figura ormai riconosciuta come riferimento nel panorama della comunicazione culturale e ambientale.

Il set del format, ospitato nel suggestivo “Salotto Social” della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con il GAL FISH Liguria e la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini, si è trasformato in un centro pulsante di confronto, informazione e approfondimento, con interviste, talk bilingue e una programmazione editoriale di alto profilo, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico vasto e trasversale.

I numeri parlano chiaro e testimoniano l’impatto eccezionale dell’iniziativa. Secondo i dati certificati rilevati attraverso Google Analytics e Facebook Insight, infatti, il format ha raggiunto un’audience totale che supera le 370 mila persone, così divise:

oltre trecento mila utenti raggiunti attraverso i quotidiani digitali del gruppo editoriale Morenews coinvolti nella diretta streaming;

oltre sessanta mila persone raggiunte tramite la distribuzione su Facebook, con picchi di visualizzazioni significativi per ciascuna video-intervista pubblicata.

Questi risultati non solo confermano l’efficacia della strategia di diffusione cross-mediale messa in atto dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, ma rafforzano anche il valore del progetto LIVE.IT come volano di visibilità per iniziative locali ad alto contenuto culturale, agro-ambientale ed economico.

Il cuore del format è stato rappresentato da un palinsesto editoriale fortemente orientato alla divulgazione di contenuti di valore, con un respiro locale ma una visione internazionale. I talk e le video-interviste hanno affrontato temi cruciali per la blue economy ligure e la valorizzazione della filiera dell’ostrica italiana.

Tra gli argomenti più seguiti e condivisi:

“Ostriche: gli allevatori ci insegnano come gustarle al meglio” , un viaggio nel sapere artigianale e gastronomico

, un viaggio nel sapere artigianale e gastronomico “La Riserva Marina delle Cinque Terre” , con un focus sulla tutela ambientale e sul turismo sostenibile

, con un focus sulla tutela ambientale e sul turismo sostenibile “Ostrica spezzina al centro di un’economia Blue & Green” , che ha raccontato l’importanza strategica dell’ostrica locale nel panorama nazionale

, che ha raccontato l’importanza strategica dell’ostrica locale nel panorama nazionale “Una filiera tra mare e ricerca”, con protagonisti i ricercatori dei progetti europei come MARINET, il primo Interreg dedicato alle ostriche

Grande attenzione anche per le contaminazioni gastronomiche, con contenuti in cui l’ostrica è stata abbinata a eccellenze italiane come la salsiccia di Bra, il tartufo nero estivo del Monferrato o reinterpretata in chiave gourmet tra fritti e cocktail a base di gin alle aromatiche. Un connubio virtuoso tra territorio, innovazione e alta cucina.