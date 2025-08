Tutto pronto, domenica 3 agosto, per l'evento "Sciacarée, festa del Giubileo dei Parchi sul Monte Saccarello"

Domenica 3 agosto, in occasione della duplice ricorrenza dell’anno giubilare 2025 e dal trentennale della legge quadro sulle aree protette della Liguria, il Parco delle Alpi Liguri in collaborazione con la Regione Liguria, la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e l’Associazione Festa del Redentore invitano tutti gli amanti della montagna all’evento “Sciacarée – L’abbraccio del Cristo Redentore” sul Monte Saccarello, in occasione della tradizionale celebrazione del 125° anniversario dell’innalzamento della statua.

Una festa che ricorderà il senso di fratellanza della comunità brigasca e che quest’anno si inserisce nel programma “Un cammino nella storia e nella fede: percorsi giubilari nei Parchi liguri”, con una serie di proposte che mettono in connessione gli itinerari della fede con il patrimonio storico-ambientale e culturale delle aree protette: https://lamialiguria.it/2025/04/giubileo-2025-parchi-naturali-liguria/

Il Parco collaborerà alla celebrazione con due escursioni guidate gratuite con incontro finale in vetta – una con partenza da Monesi di Triora e l’altra da Verdeggia – e con l’inaugurazione di una targa commemorativa in onore del Beato Tommaso Reggio, Arcivescovo di Genova, che sul finire del XIX secolo supportò il progetto che terminò con l’innalzamento della statua del Cristo Redentore sulla cima del Saccarello.

“Non potevamo perdere questo appuntamento così sentito, sottolinea il presidente dell'Ente Alessandro Alessandri, perché rappresenta un momento di fede, ma anche di unione fra l'entroterra e la comunità. Un anniversario che, come recita il titolo dell'iniziativa, è un vero e proprio abbraccio fra il Parco e il territorio. Il nostro Ente ha anche collaborato attivamente per la realizzazione di due escursioni guidate gratuite e l'inaugurazione della targa in onore del Beato Reggio, una figura importante per l'intera Liguria e l'Imperiese, che all'inizio del secolo scorso supportò attivamente l'innalzamento della statua del Cristo Redentore. Ricordiamo anche che l'evento rientra nel Giubileo 2025 dei Parchi della Liguria, un'iniziativa promossa dalla Regione nella quale la religione, l'arte e la cultura vengono promosse attraverso percorsi escursionistici per permettere ai visitatori - non solo di conoscere la storia di tutto il territorio regionale - ma anche di partecipare attivamente alla tutela e alla salvaguardia delle aree protette".

PROGRAMMA

Ore 7:00 Partenza escursione guidata gratuita Verdeggia-Saccarello

Ore 8:30 Partenza escursione guidata gratuita Monesi-Saccarello

Ore 11:00 Santa Messa in vetta celebrata dal Vescovo Mons. Suetta

Ore 12:00 Inaugurazione Belvedere Beato Tommaso Reggio

Al termine, rinfresco offerto dall’Associazione Festa del Redentore.

ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA VERDEGGIA-SACCARELLO

Un’escursione suggestiva, impegnativa per il dislivello ma non per il tipo di percorso: si parte dall’antico paese di Verdeggia, insediamento agro-pastorale da secoli legato alla Valle Roja ed al dominio Sabaudo.

Si giungerà all’ampia vetta del Monte Saccarello, con un panorama a 360° sul territorio circostante: la Val Tanaro, la Val Roja, la Valle Argentina, le cime piemontesi e francesi fino al mare.

Ritrovo: ore 7 a Verdeggia (Comune di Triora).

Dislivello: ca. 1.000 metri (adatta a camminatori molto allenati)

Equipaggiamento: scarpe con buona suola, abbigliamento da montagna, scorta di acqua, protezioni solari, pranzo al sacco, bastoncini consigliati.

Info e prenotazioni: Marco Macchi – Tel. 327 0824866

ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA MONESI-SACCARELLO

Un’esperienza fantastica e ricca di emozione, per conoscere ed assaporare un angolo di Liguria montana, incredibile per la varietà di paesaggi e di biodiversità!

Da Monesi di Triora si inizierà la salita verso la cima, camminando lentamente su un tratto di crinale unico al mondo, con paesaggi superlativi che spaziano dal mare alle vette del Mercantour, delle Marittime e delle valli francesi.

Ritrovo: ore 8:30 a Monesi di Triora davanti al Bar “Vittoria”, oppure ore 7:00 a Imperia. Da Monesi, breve tratto su facile sterrata fino al punto di parcheggio (case dei pastori), dove inizierà la salita alla volta del Monte Saccarello.

Dislivello: 400 metri

Equipaggiamento: scarpe con buona suola, abbigliamento da montagna, scorta di acqua, protezioni solari, pranzo al sacco, bastoncini consigliati.

Info e prenotazioni: Barbara Campanini – Tel. 346 7944194