La sfilata Bottero Ski incanta Limone Piemonte

Sabato 2 agosto Limone Piemonte ha vissuto una serata di moda, emozione e spettacolo grazie alla sfilata organizzata da Bottero Ski, appuntamento atteso che ha regalato sorrisi, applausi e momenti indimenticabili. Il palcoscenico è stato quello delle vie del centro, trasformate per l’occasione in una passerella a cielo aperto, dove luci, musica e abiti di tendenza hanno accompagnato il passo sicuro e talvolta emozionato dei giovani protagonisti.

A condurre la serata con eleganza e ritmo è stato Andrea Bargagelata, volto noto e sempre capace di mettere a proprio agio pubblico e partecipanti. Ma l’evento ha avuto un ulteriore tocco di magia grazie alla voce di Kika, la giovane cantante di “Amici”, che ha conquistato i presenti con un’esibizione intensa e coinvolgente, capace di creare una connessione autentica con il pubblico.

Accanto ai grandi nomi, a prendersi la scena sono stati i bambini e i ragazzi, veri protagonisti della sfilata. Per alcuni era la prima esperienza, per altri si trattava di un gradito ritorno dopo precedenti edizioni. In ogni caso, per tutti è stata una serata da ricordare. C’era chi sfilava con timidezza, cercando lo sguardo rassicurante dei genitori tra la folla, e chi invece camminava con sicurezza, sorridente e consapevole di vivere un momento speciale. Le emozioni si leggevano sui volti, in quei piccoli gesti, nei sorrisi rubati e nei battiti accelerati del cuore.

L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: applausi sinceri, flash che illuminavano i volti, sguardi fieri dei familiari, e tanti turisti incuriositi che hanno trovato nell’evento un modo piacevole e autentico per conoscere lo spirito della comunità limonese. Perché la sfilata non è solo moda, è soprattutto condivisione, partecipazione, crescita. Un’esperienza che unisce ragazzi, famiglie, organizzatori, cittadini e visitatori in un grande abbraccio collettivo.

Sotto i riflettori hanno sfilato le Collezioni e i Campionari Primavera-Estate 2025 e, in anteprima esclusiva, i capi dell’Autunno-Inverno 2026, firmati dai brand più amati e rappresentativi del panorama internazionale. Un concentrato di stile, colori, tecnologie e tendenze che ha dato vita a una passerella viva e dinamica. I presenti hanno potuto ammirare i capi tecnici e sportivi firmati Burton, l’eleganza senza tempo di Tony Sailer e High Society, lo spirito urbano di Vans e Oakley, lo stile British di Barbour, le linee contemporanee e versatili di RRD e Tommy Hilfiger, senza dimenticare l’anima alpina e performante di Rossignol. E tanti altri marchi che fanno parte del mondo Bottero Ski, portando con sé la qualità e la ricerca continua tipica delle migliori firme dell’abbigliamento sportivo e fashion.

Tra questi sabato abbiamo visto in passerella il brand Canottieri Portofino, un marchio che nasce da una storia vera, quella del gruppo di canottaggio sportivo di San Giorgio Portofino che insieme a Donatella Bottero, hanno scelto l’autenticità del puro lino con la profonda anima del Made in Italy.

Gli organizzatori, a fine serata, hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento: “… un grazie speciale a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno sfilato con entusiasmo, impegno e voglia di mettersi in gioco. Avete portato freschezza, energia e tanta emozione. Grazie ai tanti turisti che hanno voluto essere con noi. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Massimo Riberi, che ha creduto nell’evento e ci ha permesso di realizzarlo nel cuore del paese, valorizzando non solo la moda, ma anche il tessuto sociale e culturale di questa comunità”.

La serata si è chiusa con un lungo applauso, qualche lacrima di commozione, e la consapevolezza che anche quest’anno Bottero Ski è riuscita a unire stile, emozione e territorio in un evento che resta nel cuore di chi lo ha vissuto.