Il cuneese Eros Pessina sulla rivista letteraria Vernice

Il cuneese Eros Pessina, scrittore poeta e cantautore compare con recensioni e dedica alla sua carriera letteraria ed artistica sulla prestigiosa rivista letteraria italiana "Vernice" in uscita in questi giorni.

Vi sono recensiti i suoi maggiori volumi editi ed anche i numerosi CD musicali della sua carriera artistica con la casa discografica Momenti.

Per i volumi si va dai primi volumi di poesie "In viaggio" ai testi di storia e romanzi storici editi, sino a "Sirena".

Il noto scrittore, che con le sue parole è in grado di far sognare e volare sulle ali della Bellezza, si dice molto onorato e lusingato di queste recensioni e ci confessa di stare lavorando a nuove raccolte di canzoni e ad un racconto molto particolare che uscirà prima di Natale in un volume con altri autori.

La rivista "Vernice " ha recensito negli anni i maggiori scrittori e poeti italiani contemporanei, tra cui Sergio Zavoli, Mario Luzi, Giorgio Barberi Squarotti. Ringraziamo il Maestro Pessina per la magia delle parole e del ritmo della vita che sa far vivere per ogni lettore.