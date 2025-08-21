Roquebrune-sur-Argens: estate di eventi e appuntamenti culturali, il sindaco Jean Cayron presenta i progetti per il futuro del borgo

Si apre oggi, giovedì 21 agosto, una nuova settimana densa di appuntamenti a Roquebrune-sur-Argens, dove cultura, musica, arte e tradizioni locali si intrecciano in un ricco calendario estivo. La giornata si aprirà alle 11:00 con un punto stampa nel Jardin Avois, nel cuore del borgo, durante il quale il sindaco Jean Cayron e alcuni membri della giunta illustreranno i dettagli del progetto di riqualificazione del Villaggio.
Festival e grandi concerti
Tra gli eventi più attesi spicca il L.A.C Festival (Lac-Arena-Concerts), che torna con due serate gratuite: il 27 agosto sarà protagonista Klingande (ore 20:30), mentre il 30 agosto salirà sul palco il celebre tenore Roberto Alagna (ore 20:30). L’accesso sarà consentito solo con braccialetto, disponibile presso gli uffici turistici.
Arte di strada e cultura urbana
Mercoledì 20 agosto la piazza Perrin del Villaggio ha ospitato il Festi’Arts 2 Rue, mentre venerdì 22 agosto lo stesso appuntamento si sposterà al Parc Thérèse Cazelles agli Issambres. Sempre sabato 23 agosto, alle 15:00, la Salle Molière farà da cornice al Battle Hip’Fest, competizione dedicata alla cultura hip hop (ingresso 10 €).
Musica e tradizione
Le Nuits de Saint-Roch animeranno la cappella omonima il 22 e 23 agosto con due serate di musica dal vivo (biglietto 12 €, gratuito per i minori di 12 anni). Giovedì 21 agosto, dalle 21:30 a mezzanotte, in piazza San Peïre andrà in scena un concerto gratuito del gruppo KONTRAST.
Mercati ed esposizioni
L’agosto di Roquebrune-sur-Argens sarà anche un’occasione per scoprire l’artigianato e i prodotti locali. Tra i principali appuntamenti:
- Mercato dei vasai domenica 24 agosto nel borgo medievale;
- Mercati notturni fino al 31 agosto al Porto e sulla Promenade Beaumont agli Issambres;
- Nocturne des créateurs ogni martedì sera fino al 26 agosto;
- Marché des 5 sens ogni domenica mattina in centro;
- mercati settimanali a cadenza fissa in tutte le località del territorio.
Non mancano le mostre ed esposizioni: da Faune & Flore roquebrunoises (fino al 30 settembre presso la Maison du Patrimoine) alla spettacolare esperienza in realtà virtuale dedicata alla Grotta Chauvet-Pont d’Arc (fino al 30 agosto presso la Maison de la Préhistoire).
Cinema sotto le stelle
L’estate si chiuderà con il cinema all’aperto: mercoledì 27 agosto alle 21:30, il Théâtre de Verdure agli Issambres ospiterà la proiezione di “Vice-Versa 2”.
Tutti i dettagli e il calendario completo sono disponibili sull’agenda del sito ufficiale del Comune: www.roquebrune.com/evenements