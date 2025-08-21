Palermo–Montecarlo 2025: la grande regata mediterranea festeggia la sua 20esima edizione

Venti anni dopo il suo esordio, la Palermo–Montecarlo torna a solcare il Mediterraneo con un’edizione speciale, celebrativa e dall’alto profilo internazionale. La partenza è stata data l’altro ieri, 19 agosto alle 12:00, dal golfo di Mondello, con la presenza del Palinuro, veliero-scuola della Marina Militare Italiana, compagno storico dell’Amerigo Vespucci. La flotta affronterà un percorso di circa 500 miglia nautiche fino alla Principato di Monaco, attraversando alcuni dei bacini più complessi e affascinanti della regione.

Organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, la regata ha saputo conquistare in due decenni un posto di primo piano tra gli eventi velici internazionali. «Più che una competizione, questa regata incarna l’amicizia profonda tra Monaco e la Sicilia, e rappresenta oggi una grande classica del calendario offshore mediterraneo», ha dichiarato Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club de Monaco.

Una flotta da record

Sono 45 gli equipaggi al via, in rappresentanza di sette nazioni. Riflettori puntati sul Maxi Black Jack 100 di Remon Vos, che tenterà di difendere il record stabilito nel 2024 (44 ore, 34 minuti e 14 secondi). Le previsioni lasciano presagire una regata veloce: vento da est alla partenza, brezza meridionale in avvicinamento alla Sardegna e poi raffiche da ovest oltre i 20 nodi al largo della Corsica.

Monaco protagonista

Oltre a Black Jack 100, altri quattro scafi rappresentano il Principato: Shooting Star (Bavaria 44) di Eugene Van Koppen, Gorilla Gang XL (Comet 48’) di Andrea Statari, K’Mena (J99) di Éric Müller e Joy (Grand Soleil 48) guidato da Thierry Leret, che a bordo ha imbarcato quattro giovani della sezione sportiva, in un progetto dedicato alla formazione e alla trasmissione di competenze tra generazioni.

Gli avversari da battere

Tra i favoriti figurano il Mini Maxi Intuition (Reichel-Pugh 69) di Vincent Beuvry, il VO65 Sisi (ex Volvo Ocean Race) di Oliver Kobale, il TP52 Blue Moon Arkas dell’armatore turco Bernard Arkas e lo Swan 56 Azahar del francese Hervé Grunig.

Italia in forze

La squadra italiana è particolarmente nutrita, con il catamarano a foils Falcon di Matteo Uliassi, Black Pekoe III di Ernesto Folli, Tengher di Alberto Magnani, Manticore di Franz Baruffaldi Preis, Superkalimera di Massimo Sabatini e il sempre presente Duffy di Enrico Calvi. A rappresentare i club palermitani ci saranno invece Starfly, Felix III e I am Bad.

Anche una regata virtuale

Novità di quest’anno è la possibilità di partecipare alla regata anche online grazie alla piattaforma Virtual Regatta, con oltre 2.700 concorrenti virtuali. In palio premi per i migliori classificati, oltre a un trofeo speciale riservato agli under 18 e al Challenge Interclubs tra lo Yacht Club de Monaco e il Circolo della Vela Sicilia.

Una storia di grandi nomi

Dal leggendario Steinlager II, vincitore della prima edizione nel 2005, fino ai grandi campioni come Mauro Pelaschier, Jochen Schümann, Francesco Bruni, Philippe Monnet e Brad Butterworth, la Palermo–Montecarlo ha sempre attirato nomi illustri della vela mondiale.

Un appuntamento di riferimento

La regata, che rientra nei circuiti internazionali più prestigiosi – dal Mediterranean Maxi Offshore Challenge (IMA) al Campionato Offshore Italiano della FIV e al Mediterranean Trophy Class40 – si conferma anche quest’anno come una delle sfide più attese e spettacolari della stagione mediterranea.