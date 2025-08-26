Motori, Stile e Passione: a Saint-Jean-Cap-Ferrat il Cuore dell’Automobile Europea

Saint-Jean-Cap-Ferrat si prepara a diventare, anche nel 2025, la capitale dell’eleganza automobilistica. Il 13 e 14 settembre , la prestigiosa località della Costa Azzurra ospiterà una nuova edizione di Prestige Patrimoine, evento cult per appassionati di design, motori e patrimonio automobilistico.



L’edizione di quest’anno, intitolata “L’Europa, creatrice d’automobili”, celebra l’ingegno e il savoir-faire del vecchio continente attraverso una rassegna di veicoli storici, modelli unici e collezioni private in uno scenario da cartolina tra palme e mare.





Tra le novità assolute del 2025, spiccano diversi padiglioni tematici:

Volvo omaggerà i suoi modelli iconici;

Il Padiglione Monaco presenterà la rarissima Monte Carlo Automobile “Centenaire”, prodotta in soli 18 esemplari;

Spazio anche alla collezione privata del Principe Alberto II, con due vetture esposte dal MTCC;

Un’area sarà interamente dedicata alle auto da endurance, cuore pulsante dell’evento;

Previsto un tributo a Jaguar e una vetrina dedicata all’artigianato in movimento con dimostrazioni dal vivo.



L’evento unirà arte, moda e motori grazie all’esposizione “Genèse” dell’artista Anca Sonia e alla mostra Arts & Automobiles, tra sculture, manifesti e oggetti da collezione. Presente anche un padiglione con accessori di lusso e artigianato raffinato.



Il Concours d’Élégance, sotto l’egida della FFVE, sarà il momento clou del weekend: una sfilata di vetture d’eccezione giudicate per estetica, autenticità e prestigio. I visitatori potranno anche votare la loro preferita per il Premio del Pubblico.



Spazio anche ai più piccoli con il Village Prestige Kids, un’area gratuita allestita presso il Théâtre sur la Mer, con mini auto elettriche, laboratori creativi, piste telecomandate e spazi golosi, per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’auto.





Programma Essenziale



Sabato 13 settembre

Ore 9:30: arrivo auto – Place du Centenaire

Ore 11:00: inaugurazione e accoglienza

Ore 15:30: parata del Concours d’Élégance – Quai Virgile Allari

Domenica 14 settembre

Ore 15:00: sfilata finale e premiazioni

Ore 17:30: grande parata di chiusura



Ingresso gratuito. Servizio navetta ogni 20 minuti. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’automobile, in tutte le sue forme.







