Sei sculture sott’acqua, a Cannes un eco museo sommerso (Foto)

Cannes ha il suo eco museo: 6 sculture dell’artista Jason de Caires Taylor che “immortalano” altrettanti tratti somatici di 6 cittadini di Cannes, sono state immerse nelle acque delle îles de Lérins di fronte all’Île Sainte-Marguerite all’altezza della Résidence du Grand Jardin.

Si tratta di un eco museo immerso nell’acqua che può essere visitato indossando le maschere e il boccaglio: sono ad una distanza media di due metri l’una dall’altra e si trovano ad una profondità che varia da 3 a 5 metri.

Non è la prima “performance” del genere del celebre artista Jason de Caires Taylor: le sculture calate nel mare di Cannes presentano due volti affiancati a testimoniare la resilienza ed anche la vulnerabilità dell’ambiente marino.

Le statue, dell’altezza di 2 metri e del peso di 9 tonnellate, sono state calate in una zona di mare "altamente antropizzata e degradata" la cui trasformazione in eco museo sarà l’occasione per assicurare "un nuovo rifugio per la vita sottomarina".

Non occorre effettuare alcun pagamento per andare ad ammirare le maschere sott’acqua, l’unica spesa è quella del traghetto per Sainte Marguerite. Al porticciolo occorre procedere a piedi per una ventina di minuti fino alla Résidence Grand-Jardin, di fronte a Saint-Honorat.

Poi, lasciati gli abiti sulla spiaggia ci si può tranquillamente immergere nelle acqua, nuotare per un'ottantina di metri e poi, con l'uso di una maschera, inabissarsi e "godere" della straordinaria vista dell'eco museo e delle 6 sei sculture sommerse.
































