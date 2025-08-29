Nizza e Torino insieme per la sicurezza: 1,3 milioni dall’Europa per il progetto Digipol

La collaborazione tra Nizza e Torino sul fronte della sicurezza compie un nuovo passo avanti.

La città francese è risultata vincitrice del programma europeo Alcotra con Digipol, iniziativa che punta a rafforzare la cooperazione tra le polizie municipali attraverso strumenti di addestramento innovativi.



Il progetto, coordinato da Nizza insieme al Comune di Torino e alla Fondazione Links, prevede la creazione di scenari di simulazione condivisi, sessioni formative con caschi di realtà virtuale e l’organizzazione di accademie di polizia locale.

L’obiettivo è sviluppare metodologie comuni di intervento e consolidare le relazioni transfrontaliere in materia di sicurezza urbana.



L’Europa ha riconosciuto il valore dell’iniziativa finanziandola con 1,3 milioni di euro in tre anni, di cui 645 mila già stanziati a partire dal 1° ottobre.



Il progetto conferma il ruolo di Nizza e Torino come città pioniere nell’uso delle nuove tecnologie applicate alla sicurezza locale, dopo le esperienze avviate con i programmi Pactesur e Pactesur2.

Con Digipol, la cooperazione tra le due città entra in una nuova fase, rafforzando al tempo stesso la coesione europea in un settore strategico.





