Il Mito di Don Chisciotte rivive a Mirabilia Festival: torna "Quijote!" di Teatro Nucleo

L’edizione di quest’anno celebra la potenza del teatro urbano con il ritorno di uno spettacolo che ha segnato la storia del genere: "Quijote!" della storica compagnia italiana Teatro Nucleo. Il 6 settembre in Piazza Galimberti, il pubblico potrà assistere a un evento monumentale, un inno alla follia poetica e al potere dell'immaginazione.

La Follia che Trasforma la Realtà

Tratto dal capolavoro di Cervantes, "Quijote!" è un'esperienza teatrale fisica e travolgente. Due attori, un cavallo, un asino e una strada sono tutto ciò che serve per dare vita a questo spettacolo cult. Con pochissimi oggetti di scena e un'energia straripante, i performer Marco Luciano e Maurizio Lupinelli incarnano il cavaliere errante e il suo scudiero, trascinando gli spettatori in un viaggio che alterna comicità e malinconia, risate e visioni.

La drammaturgia, curata da Horacio Czertok e Marco Luciano, si concentra sull'essenza del racconto: la ribellione contro la realtà e la forza del sogno che non muore mai. Il corpo si fa linguaggio, il gesto diventa narrazione in uno spettacolo che da anni incanta pubblico e critica in tutto il mondo.

Teatro Nucleo: L'Arte al Servizio della Comunità

Fondata nel 1974 da Horacio Czertok, Teatro Nucleo si è sempre distinta per un teatro fisico, politico e visionario. La compagnia, che opera in spazi urbani, teatri e contesti sociali, considera l'arte come un motore di cambiamento e azione. "Quijote!" è uno dei loro lavori più rappresentativi, simbolo della capacità del teatro di strada di toccare le corde più profonde dell'animo umano.

Il ritorno di questo spettacolo a Mirabilia si inserisce perfettamente nella filosofia del Festival, che da diciannove anni si impegna a portare il meglio delle arti performative contemporanee, dimostrando come la contaminazione tra linguaggi e la partecipazione del pubblico siano gli strumenti fondamentali per avere un impatto reale sulla comunità. Un'occasione per riscoprire un classico del teatro italiano e lasciarsi ispirare dalla sua irrefrenabile energia.

