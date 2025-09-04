 / Eventi

Che fare in Costa Azzurra?

Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni

Cannes, pelote basque

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES
Festival Offensive Rock . Il 6 settembre dalle 18 alle 23,30 - espaces du fort carré – antibes
34e festival d’art sacré – Dal 6 al 21 settembre - Antibes & Juan-les-Pins
Diversi
Journée « porte ouverte » - Il 6 settembre dalle 10 alle 13 - Théâtre Le Tribunal - Antibes
Journée découverte du bridge - Il 6 & 9 settembre - Place des Martyrs de la Résistance - Antibes

Mostre – Esposizioni
Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes
Transartcafé – Fino all’11 ottobre - 6 Rue du dr Rostan – Antibes
13ème Salon International des minéraux & fossiles - Il 13 & 14 settembre - Les Espaces du Fort Carré - Antibes
Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman
Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes
Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes
Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur – Antibes
Mémoire animale – Fino al 4 ottobre - Espace Les Arcades – Antibes
Voyage de la couleur au cœur de l'obscurité – Fino al 31 ottobre - Bd d’Aguillon – Antibes
Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

Visite guidate
Il sentiero costiero – Il 5 settembre ore 9,30

BEAULIEU SUR MER
Mostra di OLEG SHELUDYAKOV – L’Atelier Beaulieu-sur-Mer
Fino al 28 Settembre 2025
L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer
50 Bd Maréchal Leclerc

Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Kérylos
Impasse Gustave Eiffel

BELVEDERE
Soirée “Fin de saison”
Sabato 6 settembre 2025 dalle 19 alle 23.
Serata di "fine stagione" con "FOX" al café des tilleuls "Chez Flo".
Café des Tilleuls
place des Tilleuls

BREIL SUR ROYA
Festival Plein Air - Entre / Deux 2025 5a edizione
5 settembre > 7 settembre
Village

CANNES
Café des lectrices et lecteurs
Venerdì 5 settembre 2025
Horaire(s) :
17h00
Médiathèque Ranguin
19 avenue Victor Hugo
Espace Ranguin

100 ans sous les étoiles
Venerdì 5 settembre 2025
Horaire(s) :
De 17h à 23h
Boulevard du Midi Louise Moreau à la hauteur du rond-point Etienne Romano, Cannes La Bocca.

Événement sportifTout public
Pelote basque - Cannes / Bidart
Grand Chistera
Venerdì 5 settembre 2025

Horaire(s) :
21h
(ouverture des portes à 19h30)
Fronton Michel Ughetto
4 avenue André Capron

AnimationsTout public
Rencontre avec Jean Siccardi
Venerdì 5 settembre 2025
Horaire(s) :
17h
Médiathèque Noailles
1 avenue Jean de Noailles

Camille Flammarion
Da venerdì 5 settembre 2025
A sabato 6 settembre  2025
Renseignements
Canne

Visite guidée - Villa Domergue
Sabato 6 settembre 2025
Horaire(s) :
15h et 16h
Villa Domergue et ses jardins
15 avenue Fiesole

Visite guidée - The Last Dance
Sabato 6 settembre 2025
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier

Atelier bien-être
De l'ombre à la lumière
Sabato 6 settembre 2025
Horaire(s) :
De 10h30 à 12h
Maison des Associations
1 avenue des Broussailles

Viva Associations 2025
Le rendez-vous des associations
Domenica 7 settembre 2025
Horaire(s) :
De 9h à 18h
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette

Traversée à la nage des îles de Lérins 2025
Domenica 7 settembre 2025

Renseignements
Association des Amis de l’île Sainte-Marguerite

Mostre - Esposizioni
L'art de faire mouche !
Lance-pierres sculptés d'Afrique de l'Ouest
Fino a domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 21h les mercredis)
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet

Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette

Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier

Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette

CAP D’AIL
Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Les Camélias
Avenue Raymond Gramaglia

CARROS
Festival Jacques A Dit
Da mercoledì 10 a domenica 14 settembre 2025.
Divers lieux de Carros et les communes alentours

Amacharou – Festival Jacques a dit
Mercoledì 10 settembre 2025.
Domenica 14 settembre 2025.
Carros

CASTELLAR
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau

CASTILLON
Workshop e formazione "Muri a secco" a Castillon
Sabato 6 settembre
Castillon

ISOLA
Enduro d’Isola
Competizione sportiva
Domenica 7 settembre 2025.
Gara di mountain bike a Isola 2000
Isola 2000

LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Fino al 19 ottobre
Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines

LA GAUDE
Conte “Amarchou”
Spettacolo
Mercoledì 10 settembre 2025 da 11.
Patio de la Mairie
Inferno Papers - Esposizione
Fino al 30 Settembre 2025
Centre Culturel La Coupole
Route de Cagnes sur Mer

LE BROC
Les Josianes - Spettacolo
Sabato 6 settembre 2025 da 18:30.
Complexe les Arts d'Azur - Le Broc
12 rue des Jardins

LEVENS
Exposition “De l’ombre à la lumière” Claire VALENTI & Antony BOIVERT
Fino al 6 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tranne 14 luglio e 15 agosto.
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal

MENTON
Escursione - Visita e passeggiata al mercato del villaggio di Roquebrune Cap Martin
Giovedì 4 settembre da 08:40 a 12:15 
Office de Tourisme de Menton, 8 avenue Boyer

Soirée d'ouverture du 13e Forum des Associations
Venerdì 5 settembre da 20:00 a 23:00
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Felix Faure

Escursione - Visita al Forte di Sainte Agnès
Venerdì 5 settembre da 09:00 a 12:30 / ...
Visita guidata e/o commentata
Office de Tourisme - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,

Apertura della Casa dou Païgran
Fino al 2 Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026 - Cena concerto: La voce di Mike Brant
Sabato 6 settembre da 20:00 a 23:00
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure

13ème Forum des associations
5 settembre > 6 settembre
Palais de l'Europe - Jardins Biovès, Avenue Boyer

Vide grenier - Studio M'Road
Domenica 7 settembre
Vide grenier - Studio M'Road
Mercatino dell'usato

Escursione alla scoperta del villaggio di Castellar
Martedì 9 settembre da 09:30 a 12:00
Visita guidata e/o commentata
Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer,Parking Rondelli,

Comment garder espoir?
Mercoledì 10 settembre
Sciences Po - Amphithéâtre Richard Descoings, 11 place Saint-Julien

Mercoledì 10 settembre da 09:00 a 16:30 / Mercoledì 17 settembre da 09:00 a 16:30
Escursione a Tende
Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer,

Mostre - Esposizioni 
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale, 
place Lorédan Larchey

Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques

Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh, 
Avenue Saint Jacques

Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III, 

Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio

Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin 
2 rue du Vieux Collège 

Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel

Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan 

Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés

MONACO
Thursday live sessions - Pat Kalla
Il 4 settembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h30
Grimaldi Forum
10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco

Exposition - Demain l'Océan ?
Fino al 7 settembre 2025
Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier
4 Quai Antoine 1er

Salon international du livre de Monaco
Dal 6 al  7 settembre 2025
10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco

Event - "Monaco Classic Week – La Belle Classe"
Dal 10 al 13 settembre 2025
Sports

Les Années folles de Coco Chanel
Fino al 5 ottobre 2025
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique 

Exposition - Le patrimoine architectural de Monaco
Fino al 5 ottobre 2025
Avenue Saint-Martin 

Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique

Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin

Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace 

Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique

MOULINET
Apéro des alpages : jeux et discussion sur les patous et la faune sauvage
Venerdì 5 settembre da 17:00 a 20:00
Gîte L'Estive du Mercantour,

Observation des vautours de l'Authion
Sabato 6 settembre da 10:00 a 12:00
Pointe des trois communes à l'Authion

NIZZA
Récital de guitare – Kévin Moindaze - Concerto
Giovedì 4 settembre 2025 alle 20.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André

Marjorie Falusi en folie
One man Show / One woman show
Venerdì 5 settembre 2025 da 19:30.
Venerdì 19 settembre 2025 da 19:30.
Venerdì 3 ottobre 2025 da 19:30.
Venerdì 17 ottobre 2025 da 19:30.
Venerdì 31 ottobre 2025 da 19:30.
Venerdì 14 novembre 2025 da 19:30.
Venerdì 28 novembre 2025 da 19:30.
Venerdì 12 dicembre 2025 da 19:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B

Metal Up The Opera
Sabato 6 settembre 2025 alle 20.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule

Concert d’été à Nice : Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla
Sabato 6 settembre 2025 da 20:30.
Eglise Saint-François-de-Paule
9 rue Saint-François-de-paule

Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Sabato 6 settembre 2025 alle 18.
Domenica 14 settembre 2025 alle 18.
Sabato 20 settembre 2025 alle 18.
Domenica 28 settembre 2025 alle 18.
Sabato 4 ottobre 2025 alle 18.
Domenica 12 ottobre 2025 alle 18.
Sabato 18 ottobre 2025 alle 18.
Domenica 26 ottobre 2025 alle 18.
Sabato 1° novembre 2025 alle 18.
Domenica 9 novembre 2025 alle 18.
Sabato 15 novembre 2025 alle 18.
Sabato 29 novembre 2025 alle 18.
Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.
Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel

En couple ! - Teatro
Sabato 6 settembre 2025 alle 20:30.
Sabato 20 settembre 2025 alle 20:30.
Sabato 4 ottobre 2025 alle 20:30.
Sabato 18 ottobre 2025 alle 20:30.
Sabato 1° novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 15 novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 29 novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 13 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel

Crossover Festival – 16e édition - Festival
Venerdì 5 settembre 2025.
Sabato 6 settembre 2025.
Nice

L’Impasse Comedy Club - Teatro
Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André

L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse

Mostre - esposizioni
Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione
Fino al 07 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier

GIS.L - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk 2
5 rue Benoit Bunico

ISA.M - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk
8 rue de la Loge

Matisse Méditerranée(s)
Fino al 08 Settembre 2025
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez

Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit

Exposition Immersive “L’Océan de Léa”
Fino al 14 settembre 2025
Centre des Congrès OcéaNice
Quai Infernet

Magnus Hirschfeld en exil
Fino al 20 Settembre 2025
Librairie Vigna
3 rue Delille

Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.
Chiuso il martedì.
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes

Nice, du rivage à la mer - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France

La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione
Fino al 22 Settembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite

De verre et de pierre – Chagall en mosaïque
Fino al 22 Settembre 2025
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard

Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione
Fino al 26 Settembre 2025
Musée d'Archéologie Nice - Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez

Raoul Dufy, le miracle de l’imagination
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes

Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier

Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de Préhistoire - Terra Amata
25, boulevard Carnot

Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes

L’océan vivant - Esposizione
Fino al 30 Settembre 2025
Promenade du Paillon
Plassa Carlou Aubert

Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione
Fino al 19 Ottobre 2025
Musée départemental des arts asiatiques
405 Promenade des Anglais

Dolce Vita – Guillaume Cavalier - Esposizione
Fino al 25 Ottobre 2025
Château de Crémat
442 chemin de Crémat

Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Divers lieux de Nice

Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1

Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée
Fino al 03 Novembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite

Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera

Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux

115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly

Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda

Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez

Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas

ROQUEBILLIERE
Rallye de la Vésubie
Competizione sportiva
Da venerdì 5 a sabato 6 settembre 2025.
Place de la Mairie

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré

ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Eco Festival - La note verte / Jelly Doll plays Morton, un viaggio nella nascita del jazz
Venerdì 5 settembre da 21:30 a 23:00
Pointe du Cap Martin, 

Eco Festival - La note verte / Massiglia gipsy band - Jazz gipsy
Sabato 6 settembre da 18:00 a 20:00
Concerto
Borne frontière - Chemin des crètes

Eco Festival - La note verte / Bandakadabra - Techno jazz
Domenica 7 settembre da 17:00 a 19:00
Plage du Golfe Bleu

SAINTE AGNES
Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès
Fino al 30 settembre 2025
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16
Village

Les végétaux au travers des 5 sens
Mercoledì 3 settembre 2025 il mercoledì dalle 14:30 alle 16.
Maison du Parc national du Mercantour
Quartier l'Ardon

SAINT ETIENNE DE TINEE
Soirée Africa’Danse
Sabato 6 settembre 2025.
13h - 15h : Atelier danse africaine
15h - 17h : Atelier cuisine africaine
Présentation des danses traditionnelles du Togo
Repas africain
Saint-Étienne-de-Tinée

Forum des associations
Sabato 6 settembre 2025 dalle 9 alle 12.
Place de l'église

Exploration des rives de Tinée
Mercoledì 10 settembre 2025 dalle 10:15 alle 11:30.
Maison du Parc
Quartier l'Ardon

SAINT JEAN CAP FERRAT
Exposition “Genèse” par Anca Sonia
Fino al 14 Settembre 2025
Espace Neptune
Quai Virgile Allari

SAINT LAURENT DU VAR
Forum des sports et de la culture 2025
Sabato 6 settembre 2025 dalle 14 alle 20.
Stade Léon Bérenger

SAINT MARTIN VESUBIE
Exposition – « Les proverbes niçois »
Fino al 05 Settembre 2025
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti

4ème Week-end Écotourisme Mercantour – Vésubie - Festival
Da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025.
Animations réparties dans la haute vallée de la Vésubie

Marche de la Mémoire
Da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025 dalle 9 alle 18:30.
Saint-Martin-Vésubie

Rando-gourmande
Sabato 6 settembre 2025 dalle 9 alle 17.
Saint-Martin-Vésubie

Théâtre – “Une lumière dans la nuit”
Sabato 6 settembre 2025 dalle 20 alle 21:30.
Salle Jean Gabin
Place de la Gare routière

Exposition – “Qui a dérobé l’Omorto ?”
Fino al 27 Settembre 2025
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti

“Toc toc toc… une histoire”
Fino al Dicembre 2025
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti

3 p’tits contes et puis s’en va
Fino al 31 Dicembre 2025
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
Bd Lazare Raiberti
06450 Saint-Martin-Vésubie

SAINT PAUL DE VENCE
Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth
Fino al 2 Novembre 2025
Fondation Marguerite et Aimé Maeght
623 chemin des Gardettes

SAORGE
Festival Maurion
Sabato 6 settembre a 10:00
Maurion, 

Conférence Animaux Totem Amérindiens
Fino al 29 Novembre 2025
Chambre d'hôtes Les Murès
Quartier des Murès
Route de La Colmiane
Saint Dalmas

TENDE
Ventimiglia - Tende treno storico
Sabato 6 settembre a 09:45
Tende

La via del marguareis 2025
Sabato 6 settembre
Mountain bike
Bicicletta a pedalata assistita
Tende

Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles, 
venue du 16 Septembre 1947

Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles, 
Avenue du 16 Septembre 1947

Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende

TOURRETTE – LEVENS
Mostra “I Re Clown del Circo”
Fino al 21 settembre 2025
Spazio Culturale 

VENCE
Forum des associations 2025
Venerdì 5 settembre 2025 da 19.
Sabato 6 settembre 2025 da 9:30.
Parking de la Piscine Jean Maret
271,avenue Colonel Meyère

Journée Dons et Ventes
Sabato 6 settembre 2025 dalle 9 alle 16.
Médiathèque de Vence
228 avenue Colonel Meyère

Kim Boulukos, Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Chapelle des Pénitents blancs
Place Mistral

Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo” - Esposizione
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne

Étoiles grandeur nature
Fino al 19 Settembre 2025
Col de Vence

Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo”
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Scopri le scale di Villefranche-sur-Mer
Sabato 6 settembre 2025 da 15.
Bureau d'Information de Villefranche-sur-Mer
Jardin François Binon

Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert

Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port 



Beppe Tassone

