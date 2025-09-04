Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Festival Offensive Rock . Il 6 settembre dalle 18 alle 23,30 - espaces du fort carré – antibes

34e festival d’art sacré – Dal 6 al 21 settembre - Antibes & Juan-les-Pins

Diversi

Journée « porte ouverte » - Il 6 settembre dalle 10 alle 13 - Théâtre Le Tribunal - Antibes

Journée découverte du bridge - Il 6 & 9 settembre - Place des Martyrs de la Résistance - Antibes



Mostre – Esposizioni

Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes

Transartcafé – Fino all’11 ottobre - 6 Rue du dr Rostan – Antibes

13ème Salon International des minéraux & fossiles - Il 13 & 14 settembre - Les Espaces du Fort Carré - Antibes

Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman

Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes

Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes

Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur – Antibes

Mémoire animale – Fino al 4 ottobre - Espace Les Arcades – Antibes

Voyage de la couleur au cœur de l'obscurité – Fino al 31 ottobre - Bd d’Aguillon – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite guidate

Il sentiero costiero – Il 5 settembre ore 9,30



BEAULIEU SUR MER

Mostra di OLEG SHELUDYAKOV – L’Atelier Beaulieu-sur-Mer

Fino al 28 Settembre 2025

L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer

50 Bd Maréchal Leclerc



Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BELVEDERE

Soirée “Fin de saison”

Sabato 6 settembre 2025 dalle 19 alle 23.

Serata di "fine stagione" con "FOX" al café des tilleuls "Chez Flo".

Café des Tilleuls

place des Tilleuls



BREIL SUR ROYA

Festival Plein Air - Entre / Deux 2025 5a edizione

5 settembre > 7 settembre

Village



CANNES

Café des lectrices et lecteurs

Venerdì 5 settembre 2025

Horaire(s) :

17h00

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



100 ans sous les étoiles

Venerdì 5 settembre 2025

Horaire(s) :

De 17h à 23h

Boulevard du Midi Louise Moreau à la hauteur du rond-point Etienne Romano, Cannes La Bocca.



Événement sportifTout public

Pelote basque - Cannes / Bidart

Grand Chistera

Venerdì 5 settembre 2025



Horaire(s) :

21h

(ouverture des portes à 19h30)

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



AnimationsTout public

Rencontre avec Jean Siccardi

Venerdì 5 settembre 2025

Horaire(s) :

17h

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Camille Flammarion

Da venerdì 5 settembre 2025

A sabato 6 settembre 2025

Renseignements

Canne



Visite guidée - Villa Domergue

Sabato 6 settembre 2025

Horaire(s) :

15h et 16h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



Visite guidée - The Last Dance

Sabato 6 settembre 2025

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Atelier bien-être

De l'ombre à la lumière

Sabato 6 settembre 2025

Horaire(s) :

De 10h30 à 12h

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



Viva Associations 2025

Le rendez-vous des associations

Domenica 7 settembre 2025

Horaire(s) :

De 9h à 18h

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Traversée à la nage des îles de Lérins 2025

Domenica 7 settembre 2025



Renseignements

Association des Amis de l’île Sainte-Marguerite



Mostre - Esposizioni

L'art de faire mouche !

Lance-pierres sculptés d'Afrique de l'Ouest

Fino a domenica 2 novembre 2025

Horaire(s) :

Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 21h les mercredis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a domenica 4 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance

Fino a domenica 4 gennaio 2026

Horaire(s) :

Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a lunedì 5 gennaio 2026

Horaire(s) :

Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CAP D’AIL

Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia



CARROS

Festival Jacques A Dit

Da mercoledì 10 a domenica 14 settembre 2025.

Divers lieux de Carros et les communes alentours



Amacharou – Festival Jacques a dit

Mercoledì 10 settembre 2025.

Domenica 14 settembre 2025.

Carros



CASTELLAR

Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre

Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau



CASTILLON

Workshop e formazione "Muri a secco" a Castillon

Sabato 6 settembre

Castillon



Workshop e formazione "Muri a secco" a Castillon

Sabato 6 settembre

Castillon



ISOLA

Enduro d’Isola

Competizione sportiva

Domenica 7 settembre 2025.

Gara di mountain bike a Isola 2000

Isola 2000



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Fino al 19 ottobre

Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA GAUDE

Conte “Amarchou”

Spettacolo

Mercoledì 10 settembre 2025 da 11.

Patio de la Mairie

Inferno Papers - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Centre Culturel La Coupole

Route de Cagnes sur Mer



LE BROC

Les Josianes - Spettacolo

Sabato 6 settembre 2025 da 18:30.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Exposition “De l’ombre à la lumière” Claire VALENTI & Antony BOIVERT

Fino al 6 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

Place Victor Masseglia - Maison du Portal



MENTON

Escursione - Visita e passeggiata al mercato del villaggio di Roquebrune Cap Martin

Giovedì 4 settembre da 08:40 a 12:15

Office de Tourisme de Menton, 8 avenue Boyer



Soirée d'ouverture du 13e Forum des Associations

Venerdì 5 settembre da 20:00 a 23:00

Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Felix Faure



Escursione - Visita al Forte di Sainte Agnès

Venerdì 5 settembre da 09:00 a 12:30 / ...

Visita guidata e/o commentata

Office de Tourisme - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,



Apertura della Casa dou Païgran

Fino al 2 Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026 - Cena concerto: La voce di Mike Brant

Sabato 6 settembre da 20:00 a 23:00

Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure



13ème Forum des associations

5 settembre > 6 settembre

Palais de l'Europe - Jardins Biovès, Avenue Boyer



Vide grenier - Studio M'Road

Domenica 7 settembre

Vide grenier - Studio M'Road

Mercatino dell'usato



Escursione alla scoperta del villaggio di Castellar

Martedì 9 settembre da 09:30 a 12:00

Visita guidata e/o commentata

Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer,Parking Rondelli,



Comment garder espoir?

Mercoledì 10 settembre

Sciences Po - Amphithéâtre Richard Descoings, 11 place Saint-Julien



Mercoledì 10 settembre da 09:00 a 16:30 / Mercoledì 17 settembre da 09:00 a 16:30

Escursione a Tende

Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer,



Mostre - Esposizioni

Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso

Fino al 30 dicembre 2025

Musée de Préhistoire régionale,

place Lorédan Larchey



Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,



Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone

Tutto l’anno

Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30

Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons

Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15

66 avenue des Alliés



MONACO

Thursday live sessions - Pat Kalla

Il 4 settembre 2025

Orario di inizio dell'evento

18h30

Grimaldi Forum

10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco



Exposition - Demain l'Océan ?

Fino al 7 settembre 2025

Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier

4 Quai Antoine 1er



Salon international du livre de Monaco

Dal 6 al 7 settembre 2025

10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco



Event - "Monaco Classic Week – La Belle Classe"

Dal 10 al 13 settembre 2025

Sports



Les Années folles de Coco Chanel

Fino al 5 ottobre 2025

Nouveau Musée National de Monaco

56, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - Le patrimoine architectural de Monaco

Fino al 5 ottobre 2025

Avenue Saint-Martin



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE

Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino a mercoledì 31 dicembre 2025

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition - Cactus

Fino al 11 gennaio 2026

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"

Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



MOULINET

Apéro des alpages : jeux et discussion sur les patous et la faune sauvage

Venerdì 5 settembre da 17:00 a 20:00

Gîte L'Estive du Mercantour,



Observation des vautours de l'Authion

Sabato 6 settembre da 10:00 a 12:00

Pointe des trois communes à l'Authion



NIZZA

Récital de guitare – Kévin Moindaze - Concerto

Giovedì 4 settembre 2025 alle 20.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Marjorie Falusi en folie

One man Show / One woman show

Venerdì 5 settembre 2025 da 19:30.

Venerdì 19 settembre 2025 da 19:30.

Venerdì 3 ottobre 2025 da 19:30.

Venerdì 17 ottobre 2025 da 19:30.

Venerdì 31 ottobre 2025 da 19:30.

Venerdì 14 novembre 2025 da 19:30.

Venerdì 28 novembre 2025 da 19:30.

Venerdì 12 dicembre 2025 da 19:30.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel

Bat. B



Metal Up The Opera

Sabato 6 settembre 2025 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Concert d’été à Nice : Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla

Sabato 6 settembre 2025 da 20:30.

Eglise Saint-François-de-Paule

9 rue Saint-François-de-paule



Je préfère qu’on reste amis - Teatro

Sabato 6 settembre 2025 alle 18.

Domenica 14 settembre 2025 alle 18.

Sabato 20 settembre 2025 alle 18.

Domenica 28 settembre 2025 alle 18.

Sabato 4 ottobre 2025 alle 18.

Domenica 12 ottobre 2025 alle 18.

Sabato 18 ottobre 2025 alle 18.

Domenica 26 ottobre 2025 alle 18.

Sabato 1° novembre 2025 alle 18.

Domenica 9 novembre 2025 alle 18.

Sabato 15 novembre 2025 alle 18.

Sabato 29 novembre 2025 alle 18.

Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.

Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.

Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.

Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



En couple ! - Teatro

Sabato 6 settembre 2025 alle 20:30.

Sabato 20 settembre 2025 alle 20:30.

Sabato 4 ottobre 2025 alle 20:30.

Sabato 18 ottobre 2025 alle 20:30.

Sabato 1° novembre 2025 alle 20:30.

Sabato 15 novembre 2025 alle 20:30.

Sabato 29 novembre 2025 alle 20:30.

Sabato 13 dicembre 2025 alle 20:30.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



Crossover Festival – 16e édition - Festival

Venerdì 5 settembre 2025.

Sabato 6 settembre 2025.

Nice



L’Impasse Comedy Club - Teatro

Tutti i mercoledì alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



L’Impasse Comedy Club

Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse



Mostre - esposizioni

Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione

Fino al 07 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



GIS.L - Esposizione

Fino al 7 Settembre 2025

Galerie Lou Babazouk 2

5 rue Benoit Bunico



ISA.M - Esposizione

Fino al 7 Settembre 2025

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la Loge



Matisse Méditerranée(s)

Fino al 08 Settembre 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione

Fino al 13 Settembre 2025

Espace à vendre

10 rue Assalit



Exposition Immersive “L’Océan de Léa”

Fino al 14 settembre 2025

Centre des Congrès OcéaNice

Quai Infernet



Magnus Hirschfeld en exil

Fino al 20 Settembre 2025

Librairie Vigna

3 rue Delille



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Nice, du rivage à la mer - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione

Fino al 22 Settembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



De verre et de pierre – Chagall en mosaïque

Fino al 22 Settembre 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione

Fino al 26 Settembre 2025

Musée d'Archéologie Nice - Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Raoul Dufy, le miracle de l’imagination

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione

Fino al 19 Ottobre 2025

Musée départemental des arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Dolce Vita – Guillaume Cavalier - Esposizione

Fino al 25 Ottobre 2025

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Divers lieux de Nice



Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan

Fino al 31 Ottobre 2025

Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1



Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée

Fino al 03 Novembre 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema

Fino al 16 Novembre 2025

Musée National du Sport

6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera



Exposition “Dali, Divines créatures”

Fino al 23 Novembre 2025

Espace culturel Lympia

2 quai Entrecasteaux



115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage

Fino al 30 Novembre 2025

Centre du Patrimoine De Nice

Le Sénat

14 rue Jules Gilly



Nissa Briqua - Esposizione

Fino al 30 Novembre 2025

Crypte archéologique - Tour Bellanda



Henri Matisse – Chemin de Croix

Fino al 19 Gennaio 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Mostra SUM? – Equilibrio assoluto

Fino al 01 Febbraio 2026

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



ROQUEBILLIERE

Rallye de la Vésubie

Competizione sportiva

Da venerdì 5 a sabato 6 settembre 2025.

Place de la Mairie



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Eco Festival - La note verte / Jelly Doll plays Morton, un viaggio nella nascita del jazz

Venerdì 5 settembre da 21:30 a 23:00

Pointe du Cap Martin,



Eco Festival - La note verte / Massiglia gipsy band - Jazz gipsy

Sabato 6 settembre da 18:00 a 20:00

Concerto

Borne frontière - Chemin des crètes



Eco Festival - La note verte / Bandakadabra - Techno jazz

Domenica 7 settembre da 17:00 a 19:00

Plage du Golfe Bleu



SAINTE AGNES

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

Fino al 30 settembre 2025

Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16

Village



Les végétaux au travers des 5 sens

Mercoledì 3 settembre 2025 il mercoledì dalle 14:30 alle 16.

Maison du Parc national du Mercantour

Quartier l'Ardon



SAINT ETIENNE DE TINEE

Soirée Africa’Danse

Sabato 6 settembre 2025.

13h - 15h : Atelier danse africaine

15h - 17h : Atelier cuisine africaine

Présentation des danses traditionnelles du Togo

Repas africain

Saint-Étienne-de-Tinée



Forum des associations

Sabato 6 settembre 2025 dalle 9 alle 12.

Place de l'église



Exploration des rives de Tinée

Mercoledì 10 settembre 2025 dalle 10:15 alle 11:30.

Maison du Parc

Quartier l'Ardon



SAINT JEAN CAP FERRAT

Exposition “Genèse” par Anca Sonia

Fino al 14 Settembre 2025

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SAINT LAURENT DU VAR

Forum des sports et de la culture 2025

Sabato 6 settembre 2025 dalle 14 alle 20.

Stade Léon Bérenger



SAINT MARTIN VESUBIE

Exposition – « Les proverbes niçois »

Fino al 05 Settembre 2025

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



4ème Week-end Écotourisme Mercantour – Vésubie - Festival

Da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025.

Animations réparties dans la haute vallée de la Vésubie



Marche de la Mémoire

Da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025 dalle 9 alle 18:30.

Saint-Martin-Vésubie



Rando-gourmande

Sabato 6 settembre 2025 dalle 9 alle 17.

Saint-Martin-Vésubie



Théâtre – “Une lumière dans la nuit”

Sabato 6 settembre 2025 dalle 20 alle 21:30.

Salle Jean Gabin

Place de la Gare routière



Exposition – “Qui a dérobé l’Omorto ?”

Fino al 27 Settembre 2025

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al Dicembre 2025

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



3 p’tits contes et puis s’en va

Fino al 31 Dicembre 2025

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

Bd Lazare Raiberti

06450 Saint-Martin-Vésubie



SAINT PAUL DE VENCE

Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth

Fino al 2 Novembre 2025

Fondation Marguerite et Aimé Maeght

623 chemin des Gardettes



SAORGE

Festival Maurion

Sabato 6 settembre a 10:00

Maurion,



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



TENDE

Ventimiglia - Tende treno storico

Sabato 6 settembre a 09:45

Tende



La via del marguareis 2025

Sabato 6 settembre

Mountain bike

Bicicletta a pedalata assistita

Tende



Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

venue du 16 Septembre 1947



Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"

Fino al 31 ottobre

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Galerie J.-G. Inca, Place Ponte



Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive

Tutto l’anno e tutti i giorni

Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende



TOURRETTE – LEVENS

Mostra “I Re Clown del Circo”

Fino al 21 settembre 2025

Spazio Culturale



VENCE

Forum des associations 2025

Venerdì 5 settembre 2025 da 19.

Sabato 6 settembre 2025 da 9:30.

Parking de la Piscine Jean Maret

271,avenue Colonel Meyère



Journée Dons et Ventes

Sabato 6 settembre 2025 dalle 9 alle 16.

Médiathèque de Vence

228 avenue Colonel Meyère



Kim Boulukos, Esposizione

Fino al 13 Settembre 2025

Chapelle des Pénitents blancs

Place Mistral



Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo” - Esposizione

Fino al 02 Novembre 2025

Musée de Vence

2 place du Frêne



Étoiles grandeur nature

Fino al 19 Settembre 2025

Col de Vence



Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo”

Fino al 02 Novembre 2025

Musée de Vence

2 place du Frêne



VILLEFRANCHE-SUR-MER

Scopri le scale di Villefranche-sur-Mer

Sabato 6 settembre 2025 da 15.

Bureau d'Information de Villefranche-sur-Mer

Jardin François Binon



Exposition de l’été

Fino al 23 Novembre 2025

Citadelle et Chapelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 21 dicembre 2025

Concerto domenica alle 20:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle

