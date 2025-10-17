Cosa fare a Mentone sabato 18 ottobre: tra benessere animale e scoperta della natura

Sabato 18 ottobre, Mentone propone una giornata ricca di eventi per chi ama gli animali, la natura e il vivere consapevole. Due appuntamenti principali scandiranno la giornata: il 3° Salon du bien-être animal, che occuperà il Palais de l’Europe dalle 10 alle 18, e la Fête du Sol Vivant, nel pomeriggio sull’Esplanade des Sablettes.

Al Palais de l’Europe: il 3° Salon du bien-être animal

La giornata comincerà alle 9h30 con la tradizionale benedizione degli animali, un momento simbolico che segna l’apertura di questa manifestazione dedicata al rispetto e alla cura dei nostri amici a quattro zampe.

Alle 10h, i Terre-Neuve 06 offriranno una spettacolare dimostrazione di salvataggio in mare, seguita dall’apertura ufficiale del salone.

Durante la mattinata, alle 11h, Bernard Peyrano dell’associazione ADE Méditerranée terrà una conferenza dal titolo «Menton en 2050», per riflettere sul futuro ambientale della città: la salita del livello del mare, le specie invasive e gli effetti dell’acidificazione del Mediterraneo sulle specie locali.

A mezzogiorno è prevista l’inaugurazione ufficiale del salone, che proseguirà poi con un ricco programma pomeridiano.

Alle 14h30, Loïc Lalande e Nathaël Galante-Gras dell’associazione L214 parleranno della sensibilità degli animali, un tema che invita a comprendere il loro linguaggio e la loro emotività.

Alle 15h30, si terrà una tavola rotonda sul diritto animale e la lotta contro la maltrattia, con Maître Soisson e le associazioni Chateki 04, Felix Félis e Les Protégés de Nathalie.

Infine, alle 16h30, Jacinthe Milano di MyAnimal spiegherà l’importanza dei gesti di primo soccorso per cani e gatti, un intervento pratico e utile per tutti i proprietari di animali.

Per tutta la giornata, i visitatori potranno scoprire numerosi stand dedicati all’alimentazione, al benessere e all’educazione degli animali.

All’Esplanade des Sablettes: la Fête du Sol Vivant

Nel pomeriggio, dalle 14h alle 16h30, si terrà anche la Fête du Sol Vivant sotto la Voûte n°1 dell’Esplanade des Sablettes. Il laboratorio «À chaque sol, son usage» invita grandi e piccoli (bambini dagli 8 anni accompagnati) a scoprire la diversità dei suoli e la loro importanza per la vita e l’agricoltura.

Un’occasione educativa e conviviale per toccare con mano la ricchezza della terra e imparare a rispettarla.

In sintesi, sabato 18 ottobre a Mentone sarà una giornata all’insegna del rispetto per il vivente, che sia animale o vegetale: una combinazione perfetta di scienza, sensibilità e scoperta, per chi desidera unire svago e consapevolezza.



