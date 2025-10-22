Monte-Carlo accende la solidarietà: il Gala “Turning Luxury Into Charity” sotto l’Alto Patronato di S.A.S. la Principessa Stéphanie

Sabato 1° novembre 2025, il prestigioso Fairmont Monte Carlo si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà, glamour e musica per una nuova edizione del gala benefico “Turning Luxury Into Charity”, organizzato sotto l’Alto Patronato e alla presenza di S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco.

L’evento, che si terrà nel Grand Salon dalle 19:00 alle 2:00, avrà come obiettivo la raccolta fondi a favore di Fight Aids Monaco ed Écoute Cancer Réconfort, due associazioni profondamente impegnate nel sostegno alle persone affette da gravi malattie.

La serata promette un’esperienza indimenticabile: gli ospiti saranno accolti con un aperitivo a base di champagne Premier Cru, seguito da una cena gourmet di quattro portate, accompagnata da vini internazionali di alta qualità. L’eleganza troverà espressione anche nella sfilata di moda “ALTER Designs” di Pauline Ducruet, figlia della Principessa Stéphanie, che presenterà le sue ultime creazioni in un fashion show dinamico e contemporaneo.

L’atmosfera sarà resa ancora più vibrante dalle note del The Alexandra Miller Quintet, che offrirà un intrattenimento musicale dal vivo prima di lasciare spazio al DJ After Party, con servizio di champagne Premier Cru per tutta la notte.

Momento clou della serata sarà la charity auction, diretta da Sheriff Thomas Lefevre, durante la quale gli ospiti potranno aggiudicarsi pezzi esclusivi e contribuire direttamente alle cause benefiche.

I biglietti sono disponibili a partire da €300 (standard) e €400 (VIP), mentre i tavoli VIP e GOLD, rispettivamente da €3.500 e €4.000, offriranno esperienze personalizzate di massimo comfort e prestigio.

Negli anni, i gala organizzati nell’ambito di “Turning Luxury Into Charity” hanno già raccolto oltre 400.000 euro per le organizzazioni partner, confermandosi un appuntamento atteso e di grande valore umano.

Come ricordano gli organizzatori:

“Riusciamo a realizzare grandi cose solo quando sappiamo restituire. Il nostro gala annuale nasce per celebrare le cose più belle della vita offrendo al tempo stesso la possibilità di donare a enti locali che cambiano davvero la vita delle persone. È un periodo difficile per molti nel mondo, ma insieme possiamo creare qualcosa di davvero positivo. Ed è straordinario!”

Una serata, dunque, che unisce lusso e altruismo, riaffermando lo spirito solidale che da sempre contraddistingue Monaco: piccolo Stato, ma dal cuore grande.



