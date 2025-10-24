Il Monte-Carlo Country Club ospita la quinta edizione del Tennis Europe Junior Masters.

Il Monte-Carlo Country Club accoglie in questi giorni la quinta edizione del Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo, la prestigiosa finale del circuito giovanile europeo organizzata dalla Fédération Monégasque de Tennis, sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e la Presidenza di Melanie-Antoinette de Massy.

Dal 22 al 25 ottobre, i migliori otto giocatori e le migliori otto giocatrici d’Europa delle categorie Under 14 e Under 16 si sfidano sui campi in terra rossa del Monte-Carlo Country Club, sede anche del celebre Rolex Monte-Carlo Masters (ATP Masters 1000). Tra gli ex vincitori del torneo figurano campioni come Rafael Nadal, Alexander Zverev, Kim Clijsters e Belinda Bencic.

La competizione rappresenta un’occasione unica per ammirare le nuove promesse del tennis europeo, provenienti da oltre dieci Paesi. Le finali si terranno sabato 25 ottobre a partire dalle ore 10.

La Presidente della Fédération Monégasque de Tennis e del Monte-Carlo Country Club, Mélanie-Antoinette de Massy, ha dichiarato:

«È con immenso piacere che accogliamo il Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo per la quinta volta consecutiva. Siamo lieti di ricevere nel Principato questi giovani campioni che rappresentano, senza dubbio, la futura élite del tennis mondiale.»