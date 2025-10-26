 / Altre notizie

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al difficile dialogo per la pace tra Ucraina e Russia che sembra precipitare per la chiusura di Putin con effetti non ancora quantificabili, questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

