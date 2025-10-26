Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al difficile dialogo per la pace tra Ucraina e Russia che sembra precipitare per la chiusura di Putin con effetti non ancora quantificabili, questa simpatica vignetta.
26 ottobre 2025
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Vatti a fidare...
