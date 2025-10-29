Un mese di attualità: ottobre 2025 nel segno della fede, della cultura e delle tradizioni (VIDEO)

Ottobre 2025 è stato un mese ricco di eventi e iniziative per la diocesi e le parrocchie del Principato di Monaco.

Il mese di ottobre 2025 è stato ricco di appuntamenti, incontri e iniziative che hanno scandito la vita del diocesi e delle parrocchie del Principato di Monaco. Attraverso l’iniziativa «Un mois d’actu», i fedeli e il pubblico hanno potuto rivivere i momenti più significativi di queste settimane dedicate alla fede, alla cultura e alla tradizione cattolica.

Tra i principali temi affrontati: la ripresa delle attività pastorali e catechistiche dopo la pausa estiva, i pellegrinaggi organizzati in occasione dell’Anno Giubilare, le iniziative culturali e liturgiche che hanno animato la comunità, e l’impegno costante dei media cattolici nel raccontare la vita della Chiesa locale.

L’appuntamento mensile «Un mois d’actu» offre uno sguardo sintetico ma approfondito sull’attualità religiosa del territorio, mettendo in luce la vitalità del tessuto parrocchiale e la partecipazione dei fedeli.

Un’occasione per riscoprire le radici spirituali e la ricchezza delle tradizioni che continuano a unire la comunità monegasca nel segno della fede e della condivisione.



